Polska liderem w Europie

Nastroje na globalnych rynkach finansowych wciąż wydają się być bardzo dobre. W przypadku Wall Street indeksy oscylują blisko historycznych maksimów, natomiast w Europie trwa walka o pokonanie ważnych technicznych oporów. Co ciekawe polski rynek, a w szczególności indeks WIG20 jest dzisiaj zdecydowanym liderem w Europie oraz w przypadku większości rozwiniętych rynków na świecie

Sytuacja na giełdach dalece odbiega od tego, co obserwowaliśmy w poprzednich latach. Sezon letni należy do tych nudniejszych ze względu na ograniczony wolumen transakcji. Owszem jest wtedy zdecydowanie łatwiej na zmiany trendów, ale te wciąż są kontynuowane. Co więcej, wydaje się, że zainteresowanie inwestorów pod względem kupowania akcji jest całkiem spore.

Niemniej w przypadku europejskich indeksów obserwujemy problemy z wybiciem się z ważnych poziomów. To w szczególności widoczne jest na niemieckim DAXie, który w dalszym ciągu nie może wynieść się powyżej ważnej strefy 12300/12400 punktów. Brak jest motorów napędowych dla europejskich spółek, choć z drugiej strony obserwujemy deprecjację na EURUSD, co mogłoby dać podstawy do odbicia na niemieckim indeksie. Niemniej euro pozostaje mocne wobec innych ważnych światowych walut, w tym np. brytyjskiego funta.

Na Wall Street po wczorajszych sporych wzrostach rynek otwiera się na minusie, ale taka sytuacja długo nie miała miejsca. Już kilkadziesiąt minut po otwarciu inwestorzy ruszyli do kupowania akcji. Jest to wynik publikacji kolejnych danych z amerykańskiego rynku pracy. Dane te pokazują, że jest jeszcze sporo miejsca na dalszy wzrost zatrudnienia.

Chodzi o odczyt zwany JOLTs, który obrazuje nowo otwarte miejsca pracy. W tym wypadku mamy wyraźny wzrost powyżej 6,0 mln, do najwyższego poziomu od momentu publikacji indeksu. Rynek pracy jest ważny dla Wall Street, gdyż obrazuje rysujące się perspektywy dla całej gospodarki. Nie od dzisiaj mówi się o sporej odwrotnej korelacji indeksu S&P 500 wraz z 4 tygodniową średnią wstępnych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych.

Przed zamknięciem w Europie DAX zyskuje 0,38%, CAC 40 wzrasta o 0,30%, natomiast brytyjski FTSE 100 zyskuje 0,18%, pomimo słabego funta. Na Wall Street, S&P 500 jest wyżej o 0,16%, DJIA wzrasta o 0,18%, natomiast Nasdaq zyskuje 0,20%.

Na polskim rynku trwa z kolei euforia. Ta jest widoczna przede wszystkim na największych spółkach. Dzisiaj motorami napędowymi były JSW oraz KGHM dzięki rosnącym cenom surowców. Akcje JSW przekroczyły dzisiaj poziom 90 zł za jeden papier. WIG20 dzięki temu pokonuje ważną psychologiczną barierę 2400 punktów notując na koniec sesji wzrost na poziomie 1,54%.