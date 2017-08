Wielka Brytania zyskuje na Brexicie

Coraz wyraźniejsze rysują się podziały pomiędzy UE a Wielką Brytanią. Po atakach Brukseli ws. żądań od Londynu wielomiliardowych kwot za brexit, teraz do kontrataku przystąpili Brytyjczycy, którzy chcą przyspieszyć negocjacje.

Brytyjscy ministrowie finansów oraz handlu międzynarodowego napisali w „Sunday Telegraph”, że opuszczając Unię w marcu 2019 r., Wielka Brytania opuści i wspólny rynek, i unię celną. Chodzi m.in. o to, że Brytyjczycy chcą być niezależni w negocjowaniu traktatów handlowych z krajami trzecimi (już wcześniej unijni oficjele grozili, że Wielka Brytania nie może tego robić do czasu wyjścia z UE). Tymczasem okazuje się, że jak na razie brexit wychodzi Brytyjczykom na dobre. W ciągu roku indeks FTSE 100 zyskał ponad 20%, a do teraz eksport Wielkiej Brytanii wzrósł o 11,4%. Co więcej, międzynarodowe banki w Londynie zwiększają zatrudnienie, a światowe koncerny nadal przenoszą tu swoje siedziby.

Waluty: W ciągu ostatnich 24 godzin amerykański dolar zyskuje do głównych walut: do euro (+0,07%), brytyjskiego funta (+0,03%), dolara kanadyjskiego (+0,06%) i dolara australijskiego (+0,07%) oraz japońskiego jena (+0,36%) i kursy wynoszą: EUR/USD – 1,182, GBP/USD – 1,301, USD/CAD – 1,268, AUD/USD – 0,789 i USD/JPY – 109,5. Euro jest silniejsze wobec japońskiego jena (+0,26%) i kurs EUR/JPY wynosi 129,4, a kurs EUR/GBP jest na poziomie 0,908. W porównaniu z sytuacją sprzed weekendu złotówka traci minimalnie do euro, lekko zyskuje do dolara i franka szwajcarskiego, a pozostaje na tym samym poziomie do funta. W poniedziałek rano dolar kosztuje poniżej 3,63 zł, euro – prawie 4,29 zł, funt – 4,72 zł, a frank – 3,76 zł.

Giełdy: Na światowych giełdach mieszanka koloru czerwonego i zielonego. W piątek londyński indeks FTSE 100 stracił 1,08%, a paryski indeks CAC 40 – 1,06%. W Amerykach nowojorski indeks S&P 500 wzrósł o 0,13%, meksykański indeks Bolsa spadł o 0,51%, a brazylijski indeks Bovespa podniósł się o 0,55%. W poniedziałek w Azji tokijski indeks Nikkei stracił 0,98%, chiński indeks Shanghai Composite na pół godziny przed zamknięciem wzrastał o 0,85%, a hongkoński indeks Hang Seng na 1,5 godziny przed zamknięciem zyskiwał 1,18%.

Ropa i złoto: Cena ropy naftowej zalicza wzrosty. W niedzielę na zakończenie dnia baryłka ropy Brent kosztowała 52,1 USD (+0,38%), a ropy WTI – 48,82 USD (+0,47%). Roczna prognoza ceny baryłki surowca podniosła się o 1 USD do 56 USD. Złoto jest na tym samym poziomie co przed weekendem. W poniedziałek rano uncję metalu rynek wycenia na 1285 USD.

Zespół analityczny easyMarkets