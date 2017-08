Wall Street: mocne wsparcie przez dane makro z USA

Wtorkowa sesja na nowojorskich giełdach nie przyniosła istotnych zmian głównych indeksów. W ciągu dnia sentyment na Wall Street chwilowo wsparły mocne dane makro z USA. W centrum uwagi inwestorów znalazły się też doniesienia ws. programu skupu aktywów Europejskiego Banku Centralnego.

Na zamknięciu Dow Jones Industrial wzrósł o 0,02 proc. do 21 998,99 pkt.

Nasdaq Composite spadł o 0,11 proc. 6333,01 pkt.

S&P 500 zniżkował o 0,05 proc. 2464,61 pkt.

We wtorek w drugiej połowie dnia w centrum uwagi inwestorów znalazły się odczyty z amerykańskiej gospodarki, które okazały się lepsze od oczekiwań analityków.

Jak podali statystycy Departamentu Handlu USA, sprzedaż detaliczna w tym kraju w lipcu wzrosła o 0,6 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca, analitycy spodziewali się wzrostu o 0,3 proc. mdm.

Sprzedaż detaliczna z wykluczeniem sprzedaży aut w lipcu wzrosła o 0,5 proc. mdm. Tutaj analitycy spodziewali się wzrostu o 0,3 proc. mdm.

Pozytywnie zaskoczyły również pozostałe dane.

Mocno w górę poszedł indeks aktywności wytwórczej w stanie Nowy Jork za sierpień, który wzrósł do 25,2 pkt. z 9,8 pkt. w poprzednim miesiącu - podała nowojorska Rezerwa Federalna (Central Bank of New York). Analitycy spodziewali się, że indeks wzrośnie do 10,0 pkt.

Z kolei indeks nastrojów wśród amerykańskich firm budowlanych, przygotowany przez National Association of Home Builders (NAHB), wyniósł w sierpniu 68 pkt. - poinformowała NAHB w komunikacie. Analitycy oczekiwali indeksu na poziomie 64 punktów. Miesiąc wcześniej wskaźnik wyniósł 64 punkty.

Zapasy niesprzedanych towarów w USA w czerwcu wzrosły o 0,5 proc. mdm - poinformował Departament Handlu USA w komunikacie. Analitycy spodziewali się wzrostu wskaźnika o 0,4 proc. mdm.

We wtorek w centrum uwagi rynku znalazły się też doniesienia, że niemiecki wymiar sprawiedliwości poddał w wątpliwość legalność programu skupu aktywów Europejskiego Banku Centralnego.

"Istnieją poważne przesłanki by sądzić, że działania stojące za programem skupu aktywów naruszają zakaz finansowania poszczególnych krajów i wykraczają poza mandat Europejskiego Banku Centralnego" - napisano w oświadczeniu Federalnego Trybunału Konstytucyjnego Niemiec.

Niemiecki wymiar sprawiedliwości czeka teraz na opinię swojego europejskiego odpowiednika. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma ocenić, czy polityka QE leży w mocy Europejskiego Banku Centralnego tak, jak uwzględniono to w traktatach UE.

Europejski Bank Centralny odpowiedział w oświadczeniu, że program "znajduje się w obrębie jego mandatu" oraz, że podczas gdy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej będzie oceniał program, jego założenia pozostają bez zmian.

