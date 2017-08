Londyn wraca z wakacji

Rynek konsekwentnie spogląda na USA, mimo wakacyjnej pory. Tak było również w tym tygodniu, gdzie we wtorek pojawiły się dane o sprzedaży detalicznej. Czerwiec wypadł słabo, ale teraz miało być lepiej. I tak rzeczywiście było: sprzedaż wystrzeliła aż o 0,6 proc., co przy prognozach sięgających 0,4 proc. okazało się sporym zaskoczeniem. Dobrze wypadł również NY Empire State, co oczywiście pozwoliło umocnić się dolarowi. Przed nami jeszcze – w czwartek - wskaźniki aktywności biznesu w Filadelfii oraz indeks nastroju konsumentów Uniwersytetu Michigan – w piątek. Nie są to informacje wagi ciężkiej, ale na pewno pozwolą precyzyjniej określić kondycję amerykańskiej gospodarki. Inwestorów interesuje wszystko to, co może ułatwić rozszyfrowanie planów FOMC dotyczących podwyżek stóp procentowych w tym roku, przede wszystkim jednak liczy się dla nich opcja bardziej prawdopodobna, czyli redukcja sumy bilansowej. Rynek rozważa start tej operacji już we wrześniu.

W strefie euro interesujący będzie protokół po posiedzeniu Europejskiego Banku Centralnego, który zostanie opublikowany w czwartek. Temat luzowania ilościowego jest żywy już od kilku miesięcy, choć wydaje się mało prawdopodobne, by w najbliższym czasie mógł on przybrać jakieś realne kształty. Nie mniej jednak inwestorzy śledzą go z uwagą, zwłaszcza, gdy pojawia się podczas posiedzenia EBC. Interesująco wystartowała w tym tygodniu Wielka Brytania, najpierw z niższą od oczekiwań inflacją CPI, natomiast potem z lepszymi od prognoz danymi z rynku pracy: stopa bezrobocia zmniejszyła się do 4,4 proc., a dynamika wynagrodzeń wzrosła do 2,1 proc. Przed nami jeszcze ważne informacje o sprzedaży detalicznej w czwartek.

Generalnie, ten tydzień w Londynie jest interesujący, chociażby z racji powrotu premier Theresy May z urlopu i tym samym pojawienia się na nowo wszystkich wątków związanych z Brexitem. Wygląda na to, że rządowi udało się w końcu wypracować konsensusu w tej sprawie, o czym mogą świadczyć wspólne wypowiedzi dwóch ministrów: finansów Philipa Hammonda i handlu międzynarodowego Liam Fox. Całkiem możliwe, że konserwatyści mają już jasne stanowisko w sprawie strategii dotyczącej Brexitu, co jeszcze kilka miesięcy temu wcale nie było takie pewne.

Simon Daniels, Dealing and Operations Director CIX Markets