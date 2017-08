Wskaźniki makro kontra waluty

Draghi i PMI

O 9:00 wypowie się dziś Mario Draghi, czyli prezes EBC. Wystąpi podczas ceremonii otwarcia konferencji ekonomistów w niemieckim Londau. Można podejrzewać, że wystąpienie to będzie miało czysto kurtuazyjny charakter, ale oczywiście nie zaszkodzi o nim pamiętać. Tym niemniej rynek czeka raczej na piątkowe wystąpienie Draghiego w Jackson Hole. Będzie to zresztą późny piątkowy wieczór, godzina 21:00 naszego czasu.

O 19:00 usłyszymy dziś także Roberta Kaplana z Fed, który weźmie udział w sesji pytań i odpowiedzi w Midland. Kaplan jest nastawiony gołębio, ostatnimi czasy mówił m.in. o tym, że rynek pracy wciąż nie jest idealny, dług publiczny w relacji do PKB niepokoi, a dolar był przez lata zbyt mocny i teraz nie zaszkodzi mu osłabienie.

Ważnym wątkiem dnia będą indeksy PMI dla przemysłu i usług: Francji (o 9:00), Niemiec (o 9:30), Strefy Euro (o 10:00) i USA (o 15:45). Do tego w USA o 16:00 podana zostanie sprzedaż nowych domów za lipiec, zaś o 16:30 Energy Information Administration przedstawi swoją ocenę tygodniowej zmiany zapasów paliw w Stanach.

Eurodolar jest na 1,1750 – wczoraj dolar zyskał, być może po części z powodu słabego indeksu ZEW z Niemiec (i dobrego indeksu Richmond Fed w USA). Generalnie nadal mamy konsolidację, dolne ograniczenie to ok. 1,1670, górnego można szukać nawet przy 1,19, biorąc pod uwagę dane sierpniowe.

Polski złoty

Euro-złoty jest na poziomie 4,2740. To taki pośredni stan, mówiąc kolokwialnie – z jednej strony wykres nie ucieka nam w stronę 4,30, z drugiej – nie widać sygnałów na rzecz wyraźnego umocnienia, tj. trwałego powrotu poniżej rejonu 4,26 – 4,27.

Atmosfera na EUR/PLN i USD/PLN (gdzie generalnie mamy od ponad dwóch tygodni zakres wahań od 3,61 do 3,67, zaokrąglając) jest w jakiejś mierze przełożeniem atmosfery na eurodolarze, tj. trendu bocznego.

Co do polskich danych makro, to poznamy o 14:00 podaż pieniądza i wskaźniki koniunktury gospodarczej wg GUS. Wieści te raczej nie wstrząsną złotym.

Tomasz Witczak, FMC Management