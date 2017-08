Cała uwaga na Jackson Hole

Głównym tematem tygodnia będzie sympozjum banków centralnych w Jackson Hole w Górach Skalistych. Przez pierwszą połowę tygodnia rynki będą spekulowały, co może się tam wydarzyć, a przez kolejną – interpretowały słowa szefów Fed, EBC, Banku Japonii czy Bank of England.

Oczywiście, najważniejsze będą wypowiedzi przewodniczących Rezerwy Federalnej Janet Yellen oraz Europejskiego Banku Centralnego – Mario Draghi. Sympozjum zacznie się w czwartek i będzie trwało aż do soboty. Wprawdzie na rynkach dominuje przekonanie, że bankierzy niczego ważnego nie powiedzą, ale to tylko przeczucia – poparte jednak przeciekami sygnowanymi przez czołowe agencje informacyjne. W zdecydowanej większości przecieki dotyczą EBC, ale akurat wobec banku centralnego eurolandu oczekiwania są największe. Całkiem możliwe, że rynek ustawił poprzeczkę zbyt wysoko, więc teraz bankierzy chcą nieco ostudzić nastroje. Zobaczymy, czy tak się stanie, w każdym razie rynek bardzo dobrze pamięta jeszcze to, co wydarzyło się w portugalskiej Sintrze, gdzie także miało wiać nudą, a wcale tak nie było.

Jackson Hole ma większą siłę rażenia niż Sintra, chociażby ze względu na szerszą reprezentację bankierów centralnych. Na razie dominuje przekonanie, że ze spotkania w amerykańskim kurorcie umocniony wyjdzie dolar, natomiast euro będzie słabsze. Jednak każdy dzień przed Jackson Hole, nie wspominając o samym sympozjum, może przynieść zmianę akcentów.

Z pozostałych wydarzeń, warto pamiętać o wstępnych wartościach indeksów PMI, głównie w Europie, a także o manewrach wojsk USA i Korei Południowej, które – według Pjongjang – mogą doprowadzić do wojny. Ryzyko geopolityczne rośnie, a tego rynki bardzo nie lubią.

Simon Daniels, Dealing and Operations Director CIX Markets