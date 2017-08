Trump podtrzymuje niepewność

Nastroje na rynkach finansowych są raczej dobre, co jest związane ponownie z wykorzystaniem sytuacji przez inwestorów po chwili niepewności. Wzrosty są wspierane przez bardzo dobre dane gospodarcze z całego świata, choć Donald Trump utrzymuje dozę niepewności dla inwestorów.

Rynek na początku tego tygodnia zaatakowany został informacją o kolejnej próbie rakietowej przeprowadzonej przez Koreę Północną. Oczywiście Korea przeprowadzała wiele prób w ostatnich miesiącach jednak ta przeprowadzona była pierwszy raz od nowych sankcji ONZ oraz nad terytorium Japonii, wobec czego stanowiła realne zagrożenie dla kraju silnie związanego ze Stanami Zjednoczonymi. Biorąc jednak pod uwagę historię wszystkich takich wydarzeń, inwestorzy mogli po chwili ponownie ruszyć do zakupu akcji. Taka sytuacja powtórzyła się również tym razem, jednak ewentualne silniejsze odbicie w przypadku amerykańskiego rynku stopuje sam Donald Trump. Prezydent Stanów Zjednoczonych za pomocą Twittera poinformował, że Stany Zjednoczone nie mogą pozostać bierne w postaci wypowiadanych słów. Takie stwierdzenie może wskazywać na to, że Trump może rozważać jakąkolwiek interwencje w Korei Północnej, co stanowiło realne zagrożenie dla stabilności w tamtej części świata. Ewentualne działania na Półwyspie Koreańskim w silnym stopniu zagroziłyby handlowi z kluczowych portów w Chinach.

Niemniej, nastroje na Wall Street są dzisiaj bardzo dobre. Jest to również po części efekt świetnych danych gospodarczych. Po pierwsze raport ADP, który stanowi przedsmak przed piątkowym rządowym raportem z rynku pracy pokazał wzrost zatrudnienia na poziomie 237 tys., znacznie powyżej rynkowych oczekiwań. Kilkanaście minut później opublikowane zostały dane dotyczące wzrostu gospodarczego za II kwartał. Był to drugi odczyt, ale mieliśmy do czynienia z bardzo dużymi rewizjami. Wzrost wyniósł 3,0 proc. wobec wcześniej opublikowanego 2,6 proc., podczas, gdy spodziewano się jedynie wzrostu do 2,7 proc.. Głównym motorem napędowym w II kwartale była konsumpcja, która odbiła aż do 3,3%, po bardzo słabym pierwszym kwartale.

Tuż przed zamknięciem w Europie, DAX zyskuje 0,52 proc., CAC 40 wzrasta o 0,47 proc., natomiast brytyjski FTSE 100 jest wyżej o 0,41 proc. Na Wall Street jest nieco gorzej, S&P 500 wzrasta o 0,28 proc., DJIA traci 0,03 proc., natomiast Nasdaq silnie zyskuje 0,55 proc.

Na GPW mamy znaczną poprawę nastrojów w porównaniu do poprzednich dni. Indeks WIG20 melduje się wyraźnie powyżej 2.500 punktów, napędzany spółkami surowcowymi, bankami oraz dotyczącymi handlu. Z drugiej strony lekka korekta nastąpiła na spółkach energetycznych. Indeks WIG20 wzrósł dzisiaj o 1,08 proc.

Michał Stajniak Analityk Rynków Finansowych XTB