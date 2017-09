Wall Street wyżej wobec braku presji na podwyżkę

Bieżący tydzień na rynkach finansowych z pewnością należał do burzliwych, choć ważniejsze odczyty makroekonomiczne poznaliśmy dopiero pod sam jego koniec. Zaczęło się wzrostem niepewności po kolejnej próbie rakietowej w Korei Północnej, a kończy się wzrostami na giełdach po niepewności, co do dalszych kroków ze strony najważniejszych banków centralnych na świecie.

Wydaje się, że inwestorzy wracają już ze swoich wakacji i szykuje się wzrost wolumenu transakcji na rynkach wraz z nastaniem września na rynkach finansowych. Oczywiście nie można było narzekać na brak zmienności, co było związane z wieloma ciekawymi wydarzeniami na rynkach. Wystarczy wspomnieć o ostatnich z nich w postaci wystąpień Yellen oraz Draghiego na sympozjum ekonomicznym w Jackson Hole, czy dalsza eskalacja konfliktu na linii Korea Północna - Stany Zjednoczone. Niemniej, pierwsze wydarzenie okazało się być niewypałem, choć miało swój wpływ na rynek finansowy, a w szczególności na waluty, zaś drugie wydarzenie, czyli kolejna próba rakietowa przeprowadzona przez Koreę Północną, ponownie wykorzystana była przez inwestorów jako ponowny moment wejścia w rynek akcyjny.

Tydzień kończymy wzrostami, w szczególności w przypadku Wall Street, czy chińskich indeksów. W Europie sytuacja jest już nieco gorsza, gdyż najważniejsze indeksy z Niemiec, Francji, czy nawet z Polski kończą tydzień na zero, choć raczej w pozytywnych nastrojach. Dzisiejszą zmienność w ostatnich godzinach z pewnością budują dane ze Stanów Zjednoczonych. Raport z amerykańskiego rynku pracy wypada zdecydowanie poniżej oczekiwań, jednak nie możemy mówić o katastrofie. Wzrost zatrudnienia na poziomie 157 tysięcy jest w dalszym ciągu dosyć pozytywny, choć spadek dynamiki płac może być uznawany za kluczowy pod względem ewentualnej podwyżki stóp procentowych w tym roku. W tym momencie wydźwięk danych wskazuje na to, że Fed może wstrzymać się z kolejnym ruchem, co może być traktowane przez inwestorów jako kolejny czynnik zachęcający do kupowania akcji. W przypadku europejskich inwestorów, najważniejsze wydarzenie nastąpi w przyszłym tygodniu w postaci posiedzenia EBC na którym mogłoby dojść do punktu zwrotnego w stosowanej polityce monetarnej. Niemniej ostatnie plotki mówią o tym, że kluczowe decyzje będą podejmowane dopiero w grudniu, co w tym momencie działa na korzyść potencjalnego odbicia na europejskich rynkach.

Na GPW mamy kontynuację dobrych nastrojów i umocnienia się indeksu WIG20 powyżej 2.500 punktów. Dzisiaj wzrosty napędzane głównie przez spółki energetyczne, choć wyjątek stanowiła spółka Tauron. Tuż przed samym zamknięciem indeks WIG20 rósł o 0,44 proc.

Michał Stajniak Analityk Rynków Finansowych XTB