Polityka spycha WIG20 z tegorocznych szczytów

Warszawski indeks blue chipów miał dziś szansę wzbić się do najwyższych poziomów od trzech lat, a wzrosty na zagranicznych parkietach sprzyjały osiągnięciu tego celu. Niemniej dobre nastroje na polskim rynku przekreśliła polityka. Powrót niepewności może powstrzymać dotychczasową hossę na indeksie WIG20.

Wydarzeniem dnia na polskim rynku był komunikat Komisji Europejskiej, w którym poinformowano, że instytucja przeszła do drugiego etapu procedury wobec Polski ws. sądów. Po publikacji tego oświadczenia doszło do wymazania wzrostów na indeksie WIG20, a pod nieco większą presją znalazł się złoty. W ostatnich miesiącach nastąpiła wyraźna poprawa wyników polskiej gospodarki, więc inwestorzy zrzucili czynniki polityczne na dalszy plan. Widać to było między innymi poprzez pryzmat publikacji agencji ratingowych, które zrewidowały swoje początkowo pesymistyczne wizje. Stawia więc to znak zapytania nad przyszłością dotychczasowej hossy na warszawskich blue chipach. Od początku roku benchmark zrzeszający 20 największych spółek notowanych na GPW zyskał ponad 30 proc. Choć to dużo, należy zauważyć, że wciąż jest on relatywnie tani — główne amerykańskie indeksy oraz niemiecki DAX znajdują się blisko historycznych szczytów, podczas gdy WIG20 ledwo przekroczył połowę drogi do rekordów z 2007 roku.

Sporo będzie zależeć od tego, jak będzie się kształtować sytuacja za granicą. W przypadku utrzymania optymizmu na bazowych rynkach i braku niepokojących sygnałów z Chin prawdopodobnie zagraniczni inwestorzy dość szybko przejdą do normalnego porządku. Z drugiej przyspieszenie działań ze strony Brukseli może zapalać lampkę ostrzegawczą w międzynarodowych funduszach, które w dużej mierze stoją za dotychczasowymi wzrostami. WIG20 kończy dzień ze stratą sięgającą około 0,4 proc., oscylując w okolicy bariery 2.500 pkt. Również na minusie znalazł się sWIG80 (-0,5 proc.) oraz WIG (-0,2 proc.). Jedynie mWIG40 świeci dziś mocniej na zielono (+0,4 proc.).

Na zagranicznych parkietach obecne są zgoła odmienne nastroje. Marsz na północ kontynuuje DAX, który dziś zyskał około 0,4 proc. Wall Street także rozpoczęło wtorkową sesję od wzrostów. W Nowym Jorku najlepiej radzi sobie Dow Jones, który rośnie o ponad 0,2 proc. Mamy więc do czynienia z kontynuacją odbicia z poniedziałku, kiedy to inwestorzy cieszyli się z mniejszych zniszczeń wyrządzonych przez huragan Irma oraz braku kolejnego incydentu z udziałem Korei Północnej. Warto też wspomnieć o Apple. Gigant z Cupertino po godzinie 19 czasu polskiego ma rozpocząć swoją doroczną konferencję, na której zaprezentuje nowe urządzenie, w tym kolejny model telefonu iPhone.

Michał Dąbrowski Analityk Rynków Finansowych XTB