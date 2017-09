Niewielka zmienność na rynkach

Po dobrej końcówce wczorajszej sesji amerykańskiej, sesja azjatycka nie przyniosła już tak jednolitego sentymentu. Indeks Hang Seng radził sobie najsłabiej tracąc 0,8 proc. Lepiej zakończył notowania Shanghai Composite, który cofnął się jedynie o 0,2 proc. Osłabiający się jen wspierał natomiast japoński indeks Nikkei powodując jego wzrost o 0,5 proc.

Wczoraj paliwa do wzrostów amerykańskich indeksów dostarczył Donald Trump, który przedstawił zarys reformy podatkowej. Ustawa ta uwzględnia obniżenie podatku CIT z 35 proc. do 20 proc., a także zmniejszenie ilości progów podatkowych z 7 do 3 (12 proc., 25 proc. i 35 proc.). Kwota wolna od podatku ma zaś podwyższona zostać do 12 tys. dolarów (24 tys. w przypadku małżeństw). I chociaż informacje te brzmią bardzo pozytywnie dla spółek, zwłaszcza tych, które wchodzą w skład głównych indeksów w USA to inwestorzy mieli już sporo czasu, aby zdyskontować (przynajmniej w części) taką reformę, gdyż Trump obiecywał ją już podczas kampanii wyborczej. Dlatego też widzimy pewne pozytywne reakcje, jednak obyło się bez euforii. Rynki podchodzą do planu prezydenta z pewną ostrożnością, gdyż pomimo że Republikanie posiadają większość w obu izbach Kongresu to już raz w przypadku próby zmiany Obamacare historia pokazała, że przejście ustawy może nie być takie łatwe. Dziś giełdy pomimo nieco lepszego ostatecznego odczytu PKB (rewizja z 3 proc. do 3,1 proc. w II kwartale) otwierają się z lekkim minusem.

W Europie sesja przebiegła natomiast bardzo spokojnie, a główne indeksy bez większych wahań pozostają blisko miejsc, w których się otwarły, czekając na fundamentalne bodźce. Niemiecki DAX30 jako jedyny wyróżnia się wzrostem powyżej 0,3 proc. Reszta giełd pozostaje w przedziale od 0,0 do 0,1 proc. Do tej tendencji nie wpisuje się po raz kolejny WIG20, któremu nie pomaga nawet dzisiejsze osłabiania się dolara. Indeks blue chipów traci jeszcze przed końcem sesji 0,3 proc. Na polskim parkiecie wyróżnia się spółka Alior Bank z zyskiem 3,3 proc., która stanowi przeciwwagę dla spółki CCC, która po wczorajszej bardzo dobrej sesji oddała dzisiaj całe wczorajszej wzrosty i zakończy dzień w okolicy -3,4 proc. Wszystko wskazuje na to, że również i ostatni dzień tego tygodnia przebiegnie na wszystkich światowych giełdach w podobnych nastrojach jakie mogliśmy obserwować dzisiaj, gdyż kalendarz na piątek nie obfituje w zbyt znaczące wydarzenia makroekonomiczne.