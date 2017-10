Polacy chętniej płacą telefonem od reszty Europejczyków

Bankowość mobilna jest już naturalnym wyborem dla 67% Polaków. To więcej niż średnia europejska - wynika z badania Digital Payments Study 2017 przeprowadzonego przez Visa.

Visa opublikowała wyniki swojego dorocznego badania nt. płatności cyfrowych (Digital Payments Study), poświęconego zachowaniom konsumentów związanym z płatnościami, w zakresie od transakcji zbliżeniowych po zakupy internetowe, a także stosunkowi do kwestii prywatności i bezpieczeństwa. Wniosek z raportu: „pieniądz mobilny” jest coraz bardziej popularny.

Pieniądz mobilny jest najpopularniejszy wśród millenialsów - 85% z nich korzysta z bankowości elektronicznej, przelewa pieniądze lub śledzi stan konta przy pomocy smartfona. Konsumenci, płacąc mobilnie, czują się pewniej i bezpieczniej niż kiedykolwiek wcześniej - podaje raport.

Wynika to bezpośrednio z popularności urządzeń mobilnych i ich coraz szerszego zastosowania w wielu dziedzinach. W tym przyladku smartfony są coraz popularniejsze jako instrument do zarządzania pieniędzmi, korzystania z bankowości elektronicznej oraz dokonywania płatności. Ta ostatnia osiągnęła niespotykany wcześniej poziom. Zarówno w Polsce, jak i w całej Europie już 77% konsumentów używa ich przy sprawdzaniu stanu swoich finansów oraz codziennych płatnościach – za rachunki domowe, parkowanie, czy też wychodząc „na miasto”.

Coraz większy wybór dostępnych form płatności cyfrowych na urządzeniach mobilnych zachęca konsumentów do znalezienia rozwiązania pasującego do ich stylu życia.

Najważniejsze wnioski

Polacy częściej, niż Europejczycy, korzystają z telefonów w bankowości. Ponad dwie trzecie Polaków (67%) sprawdza stan konta i korzysta z innych usług za pośrednictwem aplikacji bankowej – to więcej niż europejska średnia (63%). W 2015 r. taką aplikację miało jedynie 29% ankietowanych z Polski, a 8% używało aplikacji do zarządzania pieniędzmi.

Ponad dwie trzecie (69%) korzystało z portfela elektronicznego (np. PayPal), usługi umożliwiającej zapisanie danych karty w sklepie internetowym lub z takich form płatności mobilnych jak np. Android Pay. Oznacza to wzrost z poziomu 60%, odnotowanego w 2016 r.

Konsumenci coraz chętniej dokonują transakcji na urządzeniach mobilnych zamiast na komputerach stacjonarnych i laptopach – obecnie połowa Polaków (50%) robi zakupy mobilnie (ponownie to nieco więcej niż średnia europejska wynosząca 48%).

Co ciekawe, ponad połowa Polaków (52%) korzysta ze smartfonów lub tabletów, aby opłacić domowe rachunki.

Cieszą nas wyniki badań, wskazujące na zaufanie i entuzjazm, z jakim witają oni nowe sposoby dokonywania i odbierania płatności, chętnie korzystając z produktów i usług cyfrowych najlepiej dopasowanych do ich dynamicznego stylu życia – komentuje Adrian Kurowski, dyrektor Visa w Polsce.

Grupa, w której płatności cyfrowe upowszechniają się najszybciej, to grupa Millenialsów (18 do 34 lat) – 85% respondentów w tej grupie określiło siebie jako użytkowników pieniądza mobilnego. 89% uważa, że będzie korzystać z pieniądza mobilnego w ciągu najbliższych trzech lat.

Odsetek polskich millenialsów dokonujących operacji bankowych online (73%) przewyższa średnią dla wszystkich grup wiekowych (67%). Pokolenie to prześcignęło również pozostałe grupy wiekowe pod względem korzystania z urządzeń mobilnych przy przelewach pieniężnych do przyjaciół lub rodziny – dotyczy to 52% millenialsów, podczas gdy średnia wynosi 43%.

Jednym z głównych czynników napędzających wzrost popularności płatności cyfrowych jest zmniejszenie się liczby osób obawiających się ryzyka technologii mobilnych. Odsetek Polaków wyrażających obawy dotyczące prywatności wynosi obecnie 54% – to mniej niż w roku ubiegłym. W kwestii obaw dotyczących bezpieczeństwa również nastąpił spadek, z 63% w 2016 r. do 59% obecnie.

Coraz bardziej popularne stają się metody uwierzytelniania biometrycznego - 83% konsumentów uważa je za bezpieczne, a zaufanie do metod biometrycznych wykazują zarówno millennialsi, jak i osoby w starszym wieku (84% millennialsów i – przykładowo – 87% osób w wieku 45-54 lata). Za najbezpieczniejszą formę uwierzytelniania biometrycznego uważane jest skanowanie odcisku palca oraz m.in. skanowanie obrazu tęczówki oka (odpowiednio 74% i 70%).

Choć ogólnie uważa się, że ludzie ujawniają w mediach społecznościowych zbyt wiele szczegółów ze swojego życia osobistego, przekonanie to nie dotyczy takich informacji jak numer karty płatniczej czy dane potrzebne do korzystania z usług bankowych. Największym zaufaniem obdarzani są członkowie rodziny (32%), zaś następne miejsca zajmują banki (23%) i systemy płatnicze, np. Visa (21%).

Za to już 87% badanych wyraziło obawy wobec ujawniania poufnych danych osobowych w mediach społecznościowych, przy czym ponad dwie trzecie (67%) obawia się podawania w nich numeru rachunku bankowego lub karty płatniczej. Niemal dwie trzecie badanych (60%) obawia się podawania swoich danych biometrycznych w mediach społecznościowych

Jednak ponad połowa (53%) respondentów nie ma problemów z udostępnianiem swoich danych biometrycznych bankom, a blisko połowa (49%) urzędom. Polscy konsumenci mają znacznie bardziej ograniczone zaufanie w tym zakresie względem reszty Europy (średnia europejska to odpowiednio 63% i 62%).

Coraz więcej polskich i europejskich detalistów wdraża nowe rozwiązania technologiczne umożliwiające płatności z użyciem zarówno kart płatniczych, jak i urządzeń mobilnych (dzięki technologii NFC). Czołowe kategorie detalistów umożliwiających płatności mobilne w Europie to: restauracje, supermarkety oraz transport publiczny. Do końca 2017 r. takie płatności będą akceptować wszyscy detaliści w Polsce, a do końca 2019 r. – w całej Europie.

Europejscy konsumenci korzystający przy zakupach z urządzeń mobilnych wydają średnio równowartość 9 euro w sklepie i 38 euro w internecie. Podczas podróży zagranicznych Europejczycy korzystali z urządzeń mobilnych przy zakupach w 103 krajach na całym świecie – dowodząc tym samym, że nie mają obaw wobec kupowania w innym kraju z użyciem smartfonów czy tabletów.

