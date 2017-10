Brexitowy impas wspiera londyński parkiet

W ostatnim czasie mieliśmy do czynienia z bardzo ciekawym zjawiskiem. Otóż wartość punktowa indeksów S&P 500 oraz WIG20 w jednym momencie zrównała się. Oczywiście kapitalizacje tych indeksów są diametralnie różne oraz w innych walutach, niemniej mamy do czynienia ostatnio z dobrymi nastrojami w stosunku do obu rynków. Dzisiaj akurat te dwa rynki są w odwrocie, natomiast zyskuje brytyjski FTSE 100 ze względu na impas negocjacji pomiędzy Wielką Brytanią oraz Unią Europejską.

Zakończyła się kolejna runda negocjacji pomiędzy Wielką Brytanią oraz Unią Europejską w sprawie Brexitu. Nie można powiedzieć, ze negocjacje zakończyły się fiaskiem i dojdzie do Brexitu bez porozumienia, ale jak wskazuje szef negocjacji ze strony europejskiej wspólnoty, Michael Barnier, nie osiągnięto żadnego istotnego progresu. Jego zdaniem negocjacje osiągnęły impas. Można stwierdzić, że impas wynika głównie z upartości ze strony Wielkiej Brytanii, która nie chce w okresie przejściowym płacić do unijnego budżetu tyle ile oczekują władze wspólnoty. Jest to w tym momencie jedna z najważniejszych kwestii, ale z drugiej strony bardzo podstawowa, co stawia znak zapytania przed kolejnymi rundami negocjacji w sprawie innych kwestii, w tym kluczowej dla Wielkiej Brytanii - handlu. Wielka Brytania zanotowała ostatnio największy deficyt handlowy od lat i potencjalny brak porozumienia z jej największym partnerem handlowym, czyli UE mógłby się odbić bardzo negatywnie na całej gospodarce. Takie doniesienia powodują wyraźną słabość funta, a to z kolei jest dobrą wiadomością dla inwestorów giełdowych. Funt jest oczywiście walutą finansującą dla tamtejszego rynku, a co ciekawe, duża część przychodów brytyjskich spółek notowanych na londyńskim parkiecie ma korzenie zagraniczne, dlatego ewentualne trudności negocjacyjne niekoniecznie odbiją się negatywnie na większości z nich. FTSE 100 na godzinę przed zamknięciem zyskuje 0,21 proc.

Ogólnie zmienność na rynkach jest bardzo mała. Niemcy oprócz Wielkiej Brytanii są jedynym znaczacym rynkiem, który zyskuje dzisiaj w Europie. Pod sporą presją znajduje się dzisiaj włoski FTSE MIB oraz część ostatniego odbicia oddaje IBEX. W Stanach Zjednoczonych na Wall Street jeszcze bardziej płasko. W odwrocie dwa główne indeksy: S&P 500 oraz DJIA, głównie ze względu na niezadowolenie inwestorów wobec ostatnich wyników banków.

WIG20 oddaje dzisiaj część swoich ostatnich wzrostów, ale utrzymuje się wyraźnie powyżej 2500 punktów. Co ciekawe bardzo silnie rośnie dzisiaj indeks spółek średnich, mWIG40, co może być związane z silnym odbiciem akcji Budimexu dzięki dobrym wynikom. Na drugim miejscu znajduje się Millenium, który wciąż zyskuje dzięki prawdopodobnej rezygnacji z ustawy spreadowej. WIG20 traci na kilkadziesiąt minut przed zamknięciem rynku 0,50 proc.