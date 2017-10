Dobry początek tygodnia w Europie

Sesja azjatycka rozpoczynająca obecny tydzień przebiegła całkiem dobrze. Zyskiwała giełda w Japonii i Australii, gdzie indeksy Nikkei oraz S&P/ASX zyskiwały odpowiednio 0,5 proc. i 0,55 proc. W oczekiwaniu na rozpoczynający się w tym tygodniu Kongres Ludowej Partii Chin indeks Shanghai Composite cofnął się o 0,35 proc., jednak już indeks w Szanghaju (Hang Seng) wzrósł o kolejne 0,5 proc.

W Europie pomimo pewnych ryzyk politycznych z Austrii, Niemiec, czy też Hiszpanii mogliśmy obserwować szeroko zakrojone wzrosty na giełdowych parkietach. W Austrii w weekend odbyły się wybory parlamentarne, które wygrała Partia Ludowa (OeVP) prowadzona przez 31-letniego Sebastiana Kurza (dotychczasowy minister spraw zagranicznych) - zapowiadał on wprowadzenie ostrzejszych regulacji antyimigracyjnych. W Niemczech natomiast partia Angeli Merkel przegrała wybory w Dolnej Saksonii z partą SPD, co komplikuje jej rozmowy koalicyjnej o utworzeniu rządu federalnego. Pomimo tego niemiecki DAX utrzymuje wzrostu na poziomie ok. 0,2 proc., podobnie jak francuski CAC40 oraz włoski FTSE MIB. Indeks EuroStoxx50 jest obecnie w okolicach otwarcia, tak samo jak giełda w Londynie. Najgorzej radzi sobie natomiast hiszpański IBEX35, który przeceniony jest dzisiaj o 0,75 proc., po tym jak wicepremier tego kraju oświadczyła, że Puigdemont ma czas do czwartku do godziny 10:00, aby odpowiedzieć jasno czy ogłosił niepodległość Katalonii, czy nie. Ostrzegła także, że rząd centralny przejmie kontrolę nad Katalonią, zwieszając jej władze, jeśli Puigdemont nie zrezygnuje do czwartku z dążeń niepodległościowych.

Na GPW dominuje natomiast spokój oraz lekkie wzrosty w okolicy 0,3 proc. Na koniec tego tygodnia poznamy przegląd ratingu Polski przez agencję Standard&Poor’s, której ocena będzie mieć znacznie większy wpływ na naszą giełdę niż standardowe dane markoekonomiczne z naszego kraju. Liderem wzrostów w Warszawie jest dzisiaj KGHM, który dzięki wzrostom cen miedzi może dzisiaj odnotować ponad 4-procentową zwyżkę.