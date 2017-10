Wspaniałe wieści dla frankowiczów

Frankowicze mają powody do zadowolenia: rekordowo niski kurs franka szwajcarskiego, rata kredytu mniej więcej na poziomie sprzed kryzysu… jednak przynajmniej w jednej kwestii mają związane ręce

Odnotowujemy dziś tąpnięcie na parze CHF/PLN - za jednego franka szwajcarskiego płacimy w tej chwili 3,67 zł, choć dziś mieliśmy rekordowo niskie notowanie tej pary i przez chwilę szwajcarska waluta sięgnęła nawet poziomu 3,66 zł - rekordowego, bo frank nie był tak tani od grudnia 2014 roku. Analitycy Expander wyliczyli też, że frankowa rata ciąży dziś nawet mniej, niż w 2008 r. To powinno tylko cieszyć. Czy zatem frankowicze mogą w końcu odetchnąć z ulgą?

Raty frankowiczów są coraz niższe. Od grudnia ubiegłego roku wysokość raty kredytu hipotecznego we franku szwajcarskim spadła o ponad 10%. Jednak raty te są wciąż wyższe o ok. 20% niż kwota, jaką wyliczył frankowiczom bank podczas składania wniosku kredytowego. Teoretycznie, bo po uwzględnieniu kolejnych czynników obraz obciążenia się zmienia. Expander zwraca uwagę, że od 2008 r. wzrosły ok. 40% nasze wynagrodzenia. Jeśli więc rata początkowo miała stanowić np. 30% dochodów kredytobiorcy, to dziś będzie to już tylko 25%. Prawdziwym problemem dla frankowiczów jest natomiast wciąż bardzo wysokie zadłużenie.

W przypadku kredytu we frankach, zaciągniętego w najgorszym możliwym momencie (w sierpniu 2008 r.) rata wynosi dziś ok. 1809 zł (przy początkowej kwocie 300 000 zł i okresie spłaty 30 lat). Gdy frankowicz starał się o kredyt, to dowiedział się, że rata wyniesie ok. 1516 zł, o ile nie zmieni się kurs i oprocentowanie. Niestety stało się inaczej i rata jest dziś o 293 zł wyższa. Mimo ostatnich spadków kursu kredytobiorcy płacą więc istotnie więcej niż na początku – pisze w analizie Jarosław Sadowski, Główny analityk Expander Advisors.

Przeciętna płaca w sektorze przedsiębiorstw była o 42% wyższa w sierpniu niż w analogicznym okresie roku 2008. Jeśli więc założymy, że w momencie zaciągania kredytu, rata stanowiła 30% dochodów wnioskodawcy, to dziś będzie to jedynie 25%. Te uśrednione dane nie wykluczają, że niektórzy mogą dziś zarabiać tyle samo lub nawet mniej niż 2008 r. Dla większości rata powinna być jednak mniejszym obciążeniem.

Zadłużenie prawdziwym problemem

Mimo, że obecny kurs na poziomie 3,68 zł wiąż jest dużo wyższy niż 2 zł obserwowane w 2008 r., to dzięki ujemnym stopom procentowym w Szwajcarii, raty są dość niskie. Zadłużenie zależy już jednak tylko od kursu. Dla naszego przykładowego kredytu wynosi ok. 420 000 zł. Mimo 9 lat spłaty jest więc dużo wyższe niż pożyczone 300 000 zł. Jeśli regularnie spłacamy raty i nie chcemy zmieniać mieszkania, to w niczym to zadłużenie nam nie przeszkadza. Gorzej, jeśli mamy inne plany lub problemy – komentuje Jarosław Sadowski.

W przypadku znaczących opóźnień spłaty rat, bank może wypowiedzieć umowę kredytową i przeliczyć całe zadłużenie na złote po obecnym kursie. To spowoduje, że nawet po sprzedaży mieszkania nie wystarczy pieniędzy na spłatę całego długu. Z tego samego powodu frankowiczowi nie opłaca się zamienić lokalu np. na większy, mniejszy czy przenieść się do innego miasta lub innej dzielnicy. Możemy powiedzieć, że ci kredytobiorcy są „przywiązani” do swoich mieszkań.

MW