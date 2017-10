Sezon wyników przynosi nowe rekordy na Wall Street

Środa niewątpliwie należy do byków. Niemal cała tablica z wynikami światowych indeksów giełdowych świeci się na zielono i na wielu rynkach zostały zanotowane nowe historyczne rekordy. W przypadku Wall Street jest to głównie zasługa niezłych wyników spółek w rozpoczynającym się sezonie wyników za III kwartał. Inwestorzy na GPW także wyczekują raportów finansowych.

Na światowych rynkach giełdowych panuje dziś niebywała zgodność. Niemiecki DAX w około południa ruszył nagle śmielej w górę ustanawiając nowe szczyty powyżej psychologicznej bariery 13 tys. pkt, a kilka godzin później całe Wall Street solidarnie otworzyło się powyżej historycznych rekordów. Tutaj warto podkreślić, iż najstarszy indeks giełdowy Dow Jones skupiający głównie największe amerykańskie korporacje przebił się przez okrągły poziom 23 tys. pkt. Duża w tym zasługa niezłych raportów spółek, zaczął się już bowiem sezon wyników za III kwartał. Przed startem dzisiejszej sesji zza oceanem poznaliśmy sprawozdanie finansowe technologicznego giganta, czyli IBM. Choć przychody spółki spadły po raz 22 z rzędu, to jej zyski odbiły. Warto też wspomnieć, iż firma rozwija technologię blockchain, na której bazują liczne kryptowaluty, w tym Bitcoin. Przy tak długim okresie hossy - czas bez wystąpienia 5-procentowej korekty na najpopularniejszym amerykańskim indeksie S&P500 trwa już od dobrych ponad 300 dni - rodzi pytania i spekulacje, kiedy nadejdzie cofnięcie. Jednakże przy przyzwoitych wynikach spółek i sezonowości - końcówka roku zwykle sprzyjała rynkom akcyjnym - trudno spodziewać się większych spadków. Potencjalnym impulsem mogącym doprowadzić do większej paniki na globalnych parkietach mogą być Chiny, gdzie dziś rozpoczyna się co 5-letni Kongres Komunistycznej Partii Chin. Być może po zaprzysiężeniu prezydenta Xi Jinpinga na kolejną kadencję, dojdzie do ograniczania ekspansywnej polityki podtrzymującej wzrost gospodarczy kosztem gigantycznego zadłużenia. Dlatego warto nasłuchiwać wieści z Państwa Środka.

Również GPW szykuje się na sezon wyników. Jeszcze w październiku sprawozdania opublikują: PKN Orlen (jutro), następnie Orange (25.10), a potem BZ WBK, Lotos i mBank (26.10). W przypadku PKN Orlen oczekiwania względem zysków są dość wygórowane, gdyż w w ostatnich miesiącach koncern raportował rekordowe wartości modelowej marży rafineryjnej. Niemniej dziś poza krajowymi blue chipami, pozostałe indeksy warszawskiej giełdy radziły sobie słabo - mWIG40 oraz sWIG80 traciły ponad 0,5%.

Michał Dąbrowski Analityk Rynków Finansowych XTB