Trump bliżej reformy podatkowej

Dobre nastroje na globalnych rynkach akcyjnych były dziś zapewnione przez przyjęcie w amerykańskim Senacie ustawy budżetowej, co stanowi duży krok w kierunku, obiecywanej przez Donalda Trumpa, reformy podatkowej. Ponadto warszawski parkiet czeka na komunikat agencji Standard & Poor’s ws. polskiego ratingu.

Głównym tematem na rynku podczas końcówki tygodnia jest amerykańska polityka. Wczoraj w Senacie udało się, co prawda niewielką przewagą głosów, przyjąć projekt budżetu. Toruje to drogę dla reformy podatkowej, która była kluczowym punktem agendy gospodarczej prezydenta Donalda Trumpa. W rezultacie ciągle istnieje szansa na przejęcie projektu jeszcze w tym roku, co zapowiadali wcześniej przywódcy Republikanów, chociaż ciągle pozostaje kilka przeszkód. Po pierwsze budżet musi zostać jeszcze przyjęty przez Izbę Reprezentantów, co prawdopodobnie nie będzie takie proste jak może się wydawać mając na uwadze większość Republikanów. Ponadto należy dodać, iż uchwała Senatu uwzględnia 1,5 biliona dolarów cięć w podatkach, a Izba Reprezentantów chce planu budżetowego zbilansowanych zmian w kodeksie podatkowym. Jednakże ogólnie rzecz biorąc po raz pierwszy od dłuższego czasu został wykonany poważny krok w kierunku reformy, której wizja była jednym z fundamentów dotychczasowej hossy na Wall Street.

Ponadto za nami już dwa tygodnie sezonu wyników za III kwartał. Jak dotąd poznaliśmy raporty z mniej niż 20 proc. spółek tworzących S&P500. W przypadku tej grupy odnotowano wzrost zysków przekraczający 10 proc. r/r, co oznacza mocny początek sezonu. Zieleń dominowała również w Europie, pomimo wciąż napiętej sytuacji w Hiszpanii oraz doniesień o niezapowiedzianych wizytach urzędników Komisji Europejskiej w siedzibie bawarskiego koncernu BMW. Po godzinie od startu notowań na Wall Street, S&P500 rośnie o 0,3 proc., podobnie jak Dow Jones, podczas gdy Nasdaq podchodzi o niemal 0,5 proc. Z kolei niemiecki DAX nieznacznie balansuje powyżej poziomu zamknięcia, a hiszpański IBEX odbija o prawie 0,3 proc.

Jeszcze dziś czeka nas informacja dotycząca stricte Polski. Jest nią komunikat agencji Standard & Poor’s nt ratingu. Obecnie Polska posiada ocenę BBB+ z perspektywą stabilną, co jest najgorszą oceną pośród trójki najważniejszych agencji ratingowych. Można tutaj spodziewać się ewentualnego poprawienia perspektywy (do pozytywnej), gdyż retoryka agencji wobec Polski poprawiła się od stycznia 2016 roku (ostatnia obniżka ratingu). Niemniej nie jest to takie oczywiste, a ponadto ta wiadomość może wpłynąć na warszawski parkiet dopiero w poniedziałek, gdyż zwykle Standard & Poor’s publikuje swoje komunikaty po zamknięciu europejskich rynków. Tymczasem tuż przed godziną 17 WIG20 wzrasta o około 0,20 proc.