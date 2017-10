Frankowicze znowu płacą mniej niż złotówkowicze

Kurs franka szwajcarskiego spadł do dawno już niewidzianego poziomu 3,62 zł. Niższe są więc raty i zadłużenie kredytów w tej walucie. Co ciekawe, z wyliczeń Expandera wynika, że w niektórych przypadkach rata kredytu we frankach spadła już poniżej tej dla kredytu w zł.

To jednak wciąż rzadkość. Częściej na korzyść frankowiczów wypada porównanie sumy zapłaconych dotychczas rat. Tak wyszło w 3 z 5 analizowanych przez nas przypadkach. Zawsze na niekorzyść kredytów w CHF wypada natomiast porównanie obecnego zadłużenia - uważa Jarosław Sadowski główny analityk Expander Advisors

Kurs franka wynoszący 3,62 zł oznacza powrót do poziomów sprzed tzw. czarnego czwartku. Od połowy grudnia 2014 r. do 14 stycznia 2015 r. kurs ten wahał się bowiem w przedziale 3,48 zł – 3,63 zł.

Dodatkowo, obecnie stopy procentowe są niższe niż na przełomie 2014 i 2015 r. Połączone efekty niższego kursu i ujemnych stóp procentowych w Szwajcarii powodują, że w przypadku kredytu ze stycznia 2008 r., obecna rata jest tylko o 111 zł wyższa niż ta, jaka została wyliczona przez bank w procesie składania wniosku kredytowego - tłumaczy Sadowski z Expandera.

Obecny poziom rat można jednak porównywać nie tylko do tego, ile wynosiły one na początku spłaty, ale również do rat kredytów w złotych udzielonych w tym samym okresie. Mimo opisanych pozytywnych zmian, w większości przypadków obecne raty kredytów w frankach są wyższe niż w zł.

Przy aktualnym kursie, tylko dla tych udzielonych w marcu 2009 r. (kurs helweckiej waluty wynosił wtedy ok. 3,23 zł) rata spadła poniżej poziomu dla kredytu złotowego. W pozostałych przypadkach, obecna rata frankowicza jest od 171 zł do aż 501 zł wyższa - wylicza główny analityk

Jak dodaje suma zapłaconych rat wielu kredytów w frankach nadal niższa niż złotówkach.

To powoduje, że w wielu przypadkach suma zapłaconych dotychczas rat nadal jest niższa niż dla kredytu w złotych. Z badanych przez nas 5 przypadków kredytów udzielonych przy różnych kursach, aż w trzech suma rat nadal jest niższa dla kredytu w CHF. Dla przykładu, suma rat kredytu w CHF udzielonego w styczniu 2007 r. (przy kursie 2,38 zł) jest o 11,6 tys. zł niższa. Różnica ta jednak z miesiąca na miesiąc spada, gdyż obecna rata takiego kredytu w złotych jest o 192 zł niższa - twierdzi analityk.

W każdym z analizowanych przypadków kredyt we frankach ma jednak wyższe zadłużenie niż ten w złotych. Co ciekawe, mimo wielu lat spłaty, tylko dla kredytu z marca 2009 r. jest ono teraz niższe niż początkowa kwota (300 tys.). Zadłużenie wynosi bowiem 280 tys. zł, podczas gdy dla kredytu w PLN do spłaty pozostało 257 tys. zł - komentuje analityk Expandera.