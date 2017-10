Europejskie parkiety rozpoczynają odliczanie przed EBC

Na szerokim rynku nastał czas oczekiwania. Inwestorzy, przede wszystkim na największych parkietach giełdowych Starego Kontynentu, z niecierpliwością spoglądają na czwartek, kiedy to odbędzie się zdaniem wielu przełomowe posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego

Tymczasem GPW staje na nogi po wczorajszych spadkach, choć można mieć wątpliwości, czy to koniec jej słabości.

Na trwający sezon wyników spółek za III kwartał nakłada się ważne wydarzenie ekonomiczne w postaci posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego (EBC). Już jutro Bank spotka się, aby przedyskutować dalszy kierunek polityki monetarnej, która ma wielki wpływ nie tylko na waluty, ale również na rynki akcyjne.

Koniunktura w strefie euro jest nadzwyczaj dobra i co ważniejsze utrzymuje się na wysokim poziomie niemal od początku roku - po wtorkowych odczytach PMI dziś poznaliśmy wskaźnik Ifo, który również potwierdził dalszą poprawę nastrojów w niemieckim biznesie.

Tymczasem EBC w dalszym ciągu prowadzi ultra-ekspansywną politykę monetarną opartą na ujemnych stopach procentowych i hojnym programie skupów aktywów. Inwestorzy spodziewają się, że Bank jutro ogłosi przedłużenie kończącego się w grudniu tego roku programu QE do września 2018 roku, jednak kluczowe dla reakcji rynków będzie nowa kwota limitu dla miesięcznego skupu.

Obecnie jest to 60 mld USD, a inwestorzy wahają się, czy zostanie ona zmniejszona do 40 mld, czy też zaledwie 20 mld EUR. Ustalenie wyższego limitu powinno zostać odebrane pozytywnie przez europejskie indeksy giełdowe, a w szczególności przez niemieckiego DAX-a, dla którego ważna będzie też reakcja euro. Warto również wspomnieć o bardo mocnej wtorkowej sesji na Wall Street. Dobre wyniki amerykańskich blue chipów pchnęły indeks Dow Jones na nowe historyczne szczyty i jednocześnie benchmark zanotował największy dzienny wzrost od września.

W Warszawie dominuje zieleń, ale inwestorzy nie mają specjalnie wielu powodów do radości. Daleko jest bowiem do odrobienia strat po sporych wczorajszych wyprzedażach, ponadto jutrzejsze posiedzenie EBC także stanowi zagrożenie dla indeksów z GPW. Dziś odreagowaniu sprzyjały wyniki spółek. Wyróżnić należy przede wszystkim PGE, którego zysk netto w III kwartale wzrósł ponad dwukrotnie w stosunku do analogicznego okresu sprzed roku do 1,46 mld PLN. Na około godzinę przed zakończeniem dzisiejszej sesji WIG20 podchodzi o 0,40%, mWIG40 o ponad 0,60%, a WIG o niecałe 0,40%. Natomiast sWIG80 spada o 0,20%.