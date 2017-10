EBC wspiera rynki akcji w Europie

Wczoraj w oczekiwaniu na dzisiejszą decyzję EBC inwestorzy na rynkach akcji pozostawali raczej ostrożni realizując część zysków i doprowadzając do spadków na większości giełd. Główny bodziec do przeceny nadszedł jednak z USA, gdzie kolejny z republikańskich Senatorów zapowiedział, że nie opowie się za ustawą podatkową zaproponowaną przez Donalda Trumpa.

Zanim jednak reforma podatkowa będzie mogła wejść w życie potrzebne będzie przegłosowanie ustawy budżetowej w Izbie Reprezentantów, które odbędzie się dzisiaj o godzinie 16:30 naszego czasu. Jego rezultat powinien odbić się na giełdach w USA, a tym samym przełożyć się na nastroje w Europie, które na ten moment są świetne z uwagi na decyzję jaką podjął Europejski Bank Centralny.

O 13:45 EBC zakomunikował rynkom o pozostawieniu poziomu stóp procentowych bez zmian, ale co ważniejsze o przedłużeniu programu QE o 9 miesięcy, czyli do września 2018 roku, redukując jednocześnie skalę skupu z 60 do 30 mld euro miesięcznie. Ponadto nie została określona sztywna data zakończenia programu, dlatego też może zostać on powiększony oraz przedłużony, jeśli będzie tego wymagać sytuacja gospodarcza. Na konferencji prasowej Mario Draghi utrzymywał gołębi ton swoich wypowiedzi stroniąc od sugestii mogących być wsparciem dla euro. EUR/USD spada ponad 100 pipsów do okolic 1,17 natomiast inwestorzy giełdowi zyskując pewność, co do dalszej luźnej polityki EBC skupują akcje, głównie na parkietach w krajach Strefy Euro.

Dodatkowy bodziec do wzrostów napłynął z Hiszpanii. Jak podają media, premier Katalonii składnia się do rozpisania nowych wyborów regionalnych zamiast ogłaszania deklaracji niepodległości. Takie rozwiązanie przynajmniej na jakiś czas powinno odsunąć problem separatyzmu. Hiszpański indeks IBEX35 przewodzi dzisiaj wzrostom w Europie przekraczając +2,1 proc., jednak inne giełdy wypadają równie dobrze. Włoski FTSE MIB rośnie 1,4 proc., francuski CAC40 +1 proc., EuroStoxx50 +0,8 proc., niemiecki DAX30 +0,6 proc., brytyjski FTSE100 +0,3 proc. W Polsce natomiast WIG20 wciąż mierzy się negatywnym sentymentem rynkowym, który powoduje dzisiaj kontynuację przeceny. Indeks blue chipów spada dzisiaj o 0,2 proc. pomimo iż 3 spółki (Orange, Lotos, BZ WBK) opublikowały dzisiaj lepsze od oczekiwań raporty finansowe, które powodują spore wzrosty cen ich akcji. Orange jest dzisiaj 11,5 proc. wyżej, Lotos rośnie ok. 6 proc., natomiast BZ WBK +1 proc.

Giełdy w Stanach otwarły w górę po kolejnych dobrych wynikach tamtejszych spółek, a także spekulacjach co do nowego przewodniczącego Rezerwy Federalnej, którym według portalu politico zostanie Jay Powell lub John Taylor. S&P500 rośnie 0,2 proc. po lepszym raporcie Twittera, Dow Jones jest 0,4 proc. na plus, natomiast Nasdaq radzi sobie najgorzej pozostając 0,1 proc. pod kreską.