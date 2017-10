Byki kontynuują natarcie

Dziś mieliśmy do czynienia z kontynuacją euforii na rynkach akcji, które otrzymały wczoraj silny impuls ze strony Europejskiego Banku Centralnego. Pomimo, że decyzja banku wpisała się w oczekiwania rynkowe to kilka kosmetycznych zabiegów w przekazie Mario Draghiego spowodowało, że rynek odczytał stanowisko EBC jako dość gołębie.

Utrzymanie ultra-ekspansywnej polityki monetarnej w przyszłym roku przy przyspieszającej gospodarce strefy euro zostało zatem odebrane jako pozytywny sygnał dla giełd, dlatego też solidne wzrosty ogarniają dzisiaj praktycznie całą Europę. Niemiecki DAX po oddaniu części swojego zysku rośnie i tak 0,6 proc., nieco lepiej radzi sobie francuski CAC40 z wynikiem +0,8 proc. EuroStoxx jest obecnie 0,4 proc. powyżej wczorajszego zamknięcia, natomiast WIG20 onieśmiela resztę giełd na starym kontynencie swoim dzisiejszym wynikiem +1,4 proc.

Optymizm rozlał się także na giełdy w Azji. Tam japoński Nikkei oraz Hang Seng zyskały odpowiednio 1,25 proc. oraz 1,5 proc. Co ciekawe z tego grona wybił się S&P/ASX200, który cofnął się o 0,2 proc. (wcześniej tracąc nawet 1,3 proc.!) po tym jak Sąd Najwyższy uznał, że wicepremier Barnaby Joyce oraz 4 innych członków parlamentu powinni zwrócić swój mandat, co oznacza utratę większości przez obecny rząd.

Za oceanem giełdy oczywiście czerpią również z dobrych nastrojów w Europie, jednak inwestorzy w USA mają także swoje powody do zadowolenia. Tam oprócz świetnych wyników największych spółek bodźca do dalszych wzrostów dostarczyła wiadomość o zatwierdzeniu przez Izbę Reprezentantów ustawy budżetowej, która daje teraz możliwość wprowadzenia wyczekiwanej reformy podatkowej. Ponadto dzisiaj poznaliśmy wstępny odczyt PKB za III kwartał, który wykazał wzrost największej gospodarki świata o 3,0 proc. k/k (odczyt annualizowany), co było znacząco ponad oczekiwaniami na poziomie 2,6 proc. Sesję na Wall Street rozgrzewają natomiast dzisiaj giganty z Nasdaqa. Spółki Amazon, Microsoft i Google (Alphabet) po świetnych raportach finansowych za III kwartał rosną odpowiednio 11,2 proc., 7,4 proc., 6 proc. powodując kolejne rekordy na Nasdaq i ten z wynikiem +1,5 proc. przewodzi amerykańskim indeksom. S&P500 jest obecnie 0,5 proc. na plusie, natomiast Dow Jones rośnie skromnie 0,05 proc.