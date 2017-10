Korekta, ale czas dolara trwa

Zaczynamy tydzień

Jutro – z powodu Święta Reformacji – nie będzie handlu w Niemczech, ale dziś poznamy dwa ważne odczyty z tego kraju. Po pierwsze, o ósmej rano pojawi się publikacja na temat sprzedaży detalicznej za wrzesień, prognozy to +0,7 proc. m/m oraz +3 proc. r/r. Po drugie, o 14:00 poznamy inflację CPI i HICP.

Co jeszcze w kalendarium na dziś? O 9:00 mamy PKB Hiszpanii i szwajcarski indeks KOF. O 11:00 pojawią się wskaźniki koniunktury gospodarczej dla Strefy Euro, o 13:30 mamy dochody i wydatki Amerykanów, o 15:30 indeks Dallas Fed (przemysłowy).

Jutro czekają na nas dane o produkcji przemysłowej w Japonii tudzież o PKB Francji i Eurolandu, a do tego m.in. Chicago PMI. W środę i czwartek prym wiodą indeksy PMI (przemysłowe, końcowe), zaś w piątek poznamy październikowe dane z rynku pracy USA, tzw. payrollsy.

Jak wiadomo, payrollsy wrześniowe generalnie rozczarowały, choćby dlatego, że zanotowano spadek zatrudnienia. Ostatecznie jednak dolar sporo zyskał, tyle że dopiero w ostatnich dniach, a to z uwagi na zapowiedź łagodnego zacieśniania polityki monetarnej przez EBC oraz z powodu dobrego odczyty PKB USA (który podano w piątek). Payrollsy będą więc ważnym testem sytuacji. Na razie piłka jest po stronie dolara – mamy 1,1615, nadal sporo poniżej granicy obowiązującej przez sierpień, wrzesień i większą część października, tj. granicy w rejonie 1,1670. Ale warto mieć na uwadze, że np. w nocy notowano dziś 1,1595, z tej perspektywy mamy więc lekką korektę.

Na złotym

W ostatni czwartek złoty najpierw zyskał na posiedzeniu EBC do euro, kurs EUR/PLN schodził do 4,2320-30 – a potem stracił i mieliśmy nawet 4,2640 (sesja piątkowa). Po pierwsze, EBC może i był łagodny, ale jednak perspektywa nadal obejmuje zacieśnianie polityki. Po drugie, a to ważniejsze, zyskał dolar (do euro), co zmniejszyło apetyt na kapitał rynków takich jak Polska. Dziś rano widzimy 4,2465.

Na USD/PLN notujemy teraz 3,6610. Tu oczywiście złoty jest słaby, zresztą w piątek było nawet 3,6725. Ta para dość klarownie odbija eurodolara.

Co się tyczy polskich danych makro, to generalnie pozostają dobre. W ubiegłym tygodniu trochę zamieszania wprowadziła kontrowersja na temat polskiego deficytu budżetowego. Niektóre media dość pochopnie zaatakowały premiera Morawieckiego, który jednak – jak się wydaje – wybronił się (bronił go nawet dziennikarz będący sprawcą całego zamieszania). Poszło o to, czy fakt, iż na koniec roku będziemy mieć deficyt budżetowy i deficyt sektora publicznego, zaprzecza wcześniejszym deklaracjom rządu o nadwyżce. Otóż rzecz w tym, że nadwyżka w budżecie była do końca sierpnia, a może nawet po wrześniu, natomiast na koniec roku zapewne będzie deficyt, czego nikt nie ukrywa – niemniej dużo, dużo mniejszy od limitu ustawowego. 51 mld zł manka to brak w całym sektorze finansów publicznych, a nie w budżecie.

Tomasz Witczak, FMC Management