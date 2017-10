Wtorkowa sesja bez fajerwerków

Wtorkowa sesja była wyraźnie spokojniejsza. Niższa aktywność na warszawskim parkiecie jest spowodowana jutrzejszym świętem, z kolei dziś nie pracował niemiecka giełda

Ponadto wydaje się, że sytuacja w Hiszpanii spokojnieje, co sprzyja odbiciu na tamtejszym rynku akcyjnym, z kolei Wall Street czeka na publikacje wyników dużych spółek, w tym Apple oraz Facebooka.

W Europie po raz drugą sesję z rzędu pozytywnie wyróżniał się hiszpański IBEX. Jest to oczywiście pokłosie kroków podjętych w weekend przez hiszpańskie władze w celu uspokojenia wewnętrznych napięć.

Ponadto deklaracja niepodległości Katalonii, do której doszło w piątek, wydaje się gwoździem do trumny dla politycznej kariery Charlesa Puigdemonta. Były już premier Katalonii — został on usunięty ze stanowiska po wdrożeniu przez Madryt artykułu 155. hiszpańskiej konstytucji — wyjechał do Brukseli, po tym, jak pojawiły się doniesienia, że może on zostać skazany za rebelię wobec władzy centralnej.

Puigdemont ma więc w stolicy Belgii szukać azylu politycznego. Z kolei dziś Trybunał Konstytucyjny oficjalnie uznał piątkową deklarację niepodległości za nielegalną. Wydaje się więc, że sytuacja znajduje się pod kontrolą, ale do czasu przyspieszonych wyborów regionalnych rozpisanych na 21 grudnia wiele może się jeszcze zmienić.

Wall Street szybko otrząsnęło się po wczorajszych spadkach wywołanych zapowiedziami, iż Biały Dom rozważa wprowadzenie etapu przejściowego w reformie podatkowej. Oznaczałoby to, że pełne obniżenie podatku od zysku przedsiębiorstw do planowanych 20% następowałoby stopniowo przynajmniej do 2022 roku.

Niemniej dziś wzrosty na nowojorskich parkietach oscylują od 0,10% do 0,40%. Dalsze nastroje amerykańskich inwestorów będą uzależnione od wyników Apple, czyli spółki posiadającej największą kapitalizację rynkową na świecie.

Raport giganta z Cupertino poznamy we czwartek po zakończeniu sesji na Wall Street. Dla reakcji inwestorów kluczowe będą wzmianki nt. początkowej sprzedaży nowych modeli iPhone’a: X oraz 8s. Warto też zwrócić uwagę na wyniki Facebooka (FB.US), które zostaną zaprezentowane już jutro wieczorem.

Przy zamkniętym rynku w Niemczech oraz mając w perspektywie jutrzejsze święto, nie dziwi niższa zmienność na warszawskim parkiecie. Po południu poznaliśmy dane nt. polskiej inflacji za październik, aczkolwiek nie wywołała ona większej reakcji, gdyż była zgodna z oczekiwaniami oraz nie powinna pchnąć RPP do zmiany obecnej polityki pieniężnej. Pośród blue chipów najlepiej radził sobie odzieżowy LPP.

WIG20 oraz cały WIG kończą sesję w okolicach poziomów odniesienia, z kolei mWIG40 rośnie o 0,15%, a sWIG80 traci ponad 0,20%.