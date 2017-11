Niewesoło na rynkach akcji

Wczorajszy dzień do udanych zaliczyć mogą przede wszystkim inwestorzy z Europy, gdzie niemiecki DAX30 po dniu przerwy odrabiał stracony czas i tym samym ciągnął pozostałe indeksy w górę. Po przebudzeniu Ameryki sytuacja nieco pogorszyła się i niewesołe humory utrzymały się do teraz. Ponadto dzisiejsza sesja azjatycka również nie stanowiła zbyt dobrego wstępu dla Europy. Jedynie japoński Nikkei zanotował większe wzrosty (+0,55 proc.). Z kolei Shanghai Composite stracił 0,4 proc., Hang Seng spadł 0,3 proc., a australijski S&P/ASX200 cofnął się 0,1 proc.

Na starym kontynencie wszystkie indeksy świecą się na czerwono i jedynie brytyjski FTSE100 odstaje od tej reguły i rośnie 0,7 proc. Jest to jednak wynik dzisiejszej decyzji Banku Anglii, który podniósł stopy procentowe pierwszy raz od 2007 roku. Sama podwyżka była szeroko oczekiwana, jednak komunikat banku odebrany został za dość gołębi przez co oczekiwania, co do kolejnej podwyżki przesunęły się z maja na sierpień 2018 roku. Osłabiło to decydowanie brytyjskiego funta oraz pomogło tamtejszym notowaniom akcji. Pozostała część Europy znajduje się jednak w korekcie a najsłabszym wśród ważniejszych indeksów strefy euro jest hiszpański IBEX35 (-0,8 proc.). Następny w kolejce jest EuroStoxx50 (-0,6 proc.), DAX30 (-0,4 proc.) i francuski CAC40 (-0,4 proc.). Najmniej tracą natomiast włoskie akcje i tam też FTSE MIB spada jedynie 0,1 proc.

Niechlubny tytuł najsłabszego indeksu przypada dziś Polsce. Spadki na WIG20 po rozpoczęciu się sesji amerykańskiej znacząco przybrały na sile i obecnie indeks 20 największych spółek traci ponad 1 proc. Dziś inwestorzy w Warszawie po 1-dniowej przerwie wracają na parkiet, niestety już na starcie sesji ich humory nie poprawił wskaźnik PMI dla polskiego przemysłu. Odczyt wykazał 53,4 pkt, co wciąż oznacza ekspansję gospodarki (powyżej granicy 50 pkt), jednak oczekiwania ukształtowane były na wzrost wskaźnika do 54 pkt. Najmocniej przecenione spółki należą do sektora odzieżowego oraz bankowego, natomiast wyprzedażą bronią się spółki paliwowe.

W Ameryce giełdy najsilniej reagują dzisiaj na opublikowany na stronie Partii Republikańskiej plan ustawy reformującej system podatkowy w USA. Był on w całości zgodny z oczekiwaniami niemniej inwestorzy zareagowali chwilową wyprzedażą dolara oraz spadkami na Wall Street. Najsilniej traci dzisiaj Nasdaq (-0,45 proc.), który pchany jest w dół przez akcje Facebook’a, którego raport i przyszłe prognozy nieco rozczarowały inwestorów. Akcje spółki nurkują ok. 2,6 proc. S&P500 traci 0,3 proc., natomiast Dow Jones walczy w okolicy poziomów wczorajszego zamknięcia (ok. -0,05 proc.).