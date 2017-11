Giełdy: Krótki przystanek w globalnej hossie

Czwartkowa sesja przyniosła na większość globalnych parkietów giełdowych wyraźne spadki. Czerwień na rynkach akcyjnych jest „zasługą” niepewności, co do ostatecznego kształtu i terminu implementacji reformy podatkowej w USA oraz nieprzekonujących wyników spółek. Niemniej wydaje się, że przynajmniej na razie nie grozi załamanie światowej hossy

Plan podatkowy Donalda Trumpa jest obecnie tematem numer jeden w amerykańskiej polityce, jest także pilnie śledzony przez uczestników rynków finansowych. Amerykański prezydent marzy o tym, aby w końcu osiągnąć sukces w Kongresie i obiecuje podpis pod ustawą jeszcze w tym roku. Idea reformy jest pozornie prosta – obniżyć podatki i uprościć system podatkowy. Pod takim hasłem prezydent szedł do wyborów, kładąc szczególny nacisk na obniżenie stawki CIT z 35 proc. do 15 proc.. Co do tego w zasadzie jest pełna zgoda, choć ostatecznie stawka ma wynieść 20 proc. Znacznie więcej kontrowersji budzą propozycje dotyczące PIT. Pozornie ograniczenie liczby stawek z 7 do 3 i poniesienie progów podatkowych brzmi dobrze. Jednak samo obniżenie podatków korporacyjnych jest na tyle kosztowne, że dla klasy średniej nie było już wystarczających środków.

Niemniej przedłużające się rozmowy ws. gromadzenia odpowiedniej większości oraz pojawiające się sygnały, iż ostateczny kształt reformy może istotnie różnić się od zaprezentowanego projektu budzą obawy inwestorów. Co więcej, 8 grudnia wygasa dotychczasowe porozumienie o finansowaniu agencji federalnych, co ponownie może grozić technicznym bankructwem. Dziś na Wall Street straty oscylują w okolicy 0,50 proc., aczkolwiek technologiczny Nasdaq spada o ponad 0,70 proc. W Europie sytuacja wygląda jeszcze gorzej. Niemiecki DAX spada o ponad 1,30 proc. domykając niedawną lukę. Z kolei południowe indeksy - CAC40, IBEX, FTSE MIB - tracą 1 proc.

Przy pokaźnych spadkach na świecie nie dziwi słabsza forma warszawskich benchmarków. WIG20 po ataku na tegoroczne szczyty na początku tego tygodnia dziś wraca poniżej 2.500 pkt. Dziś swoje wyniki opublikowała spółka Tauron, która w III kwartale osiągnęła zysk 188,8 mln wobec 271,6 mln zł rok wcześniej, co jest zgodne ze wcześniejszymi szacunkami Grupy. Akcje Tauronu spadają dzisiaj o 1,23 proc. Swoje wyniki pokazał także Alior Bank, który osiągnął bardzo podobny wynik, gdyż zysk netto banku wyniósł w III kwartale 189,9 mln zł. Zysk okazał się być o 24 proc. lepszy niż spodziewał się tego rynek mimo to ceny akcji banku spadają o 1,54 proc.

Michał Dąbrowski Analityk Rynków Finansowych XTB