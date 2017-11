Brak rządu niestraszny dla DAXa

Rynki finansowe zaczynają pozytywnie kolejny tydzień tego miesiąca. Dla Stanów Zjednoczonych jest to szczególny tydzień ze względu na Święto Dziękczynienia oraz oczywiście Black Friday, który otworzy okres szału zakupowego przed grudniowymi świętami

Pomimo ogólnie dobrych nastrojów na rynkach dzień rozpoczął się negatywnie dla niemieckiego parkietu. Zerwanie rozmów koalicyjnych doprowadziło do cofnięcia na otwarciu notowań, jednak później sytuacja szybko została odwrócona przez inwestorów.

Kanclerz Niemiec i jednocześnie liderka frakcji CDU/CSU ogłosiła fiasko rozmów w sprawie utworzenia szerokiej koalicji rządowej. Przypomnijmy, że przed dwoma miesiącami odbyły się wybory parlamentarne w Niemczech w których słaby wynik zarówno CDU/CSU oraz SPD doprowadził do zakończenia długoletniej współpracy pomiędzy tymi partami. Wobec tego jedynym sensownym rozwiązaniem wydawała się koalicja nazywana popularnie „Jamajką” od kolorów ugrupowań. W skład tej koalicji miała wchodzić wspomniana frakcja CDU/CSU, partia FDP o bardzo rynkowym usposobieniu oraz Partia Zielonych nakierowana raczej na lewą stronę.

Negocjacje upadły ze względu na wycofanie się z nich FDP po braku kompromisu odnośnie kwestii imigracji. Warto podkreślić również wypowiedź lidera FDP, Christiana Linde, który zaznaczył, że negocjacje od dłuższego czasu nie przynosiły postępu, a docelowe porozumienie było co rusz torpedowane. Co więcej, stwierdził on, iż wszystkie ze stron rozmów mają inną wizję modernizacji Niemiec. Taki rozwój wypadków oznacza przedłużenie niepewności na niemieckiej scenie politycznej. Merkel w tym momencie ma trzy opcje do wyboru. Pierwsza zakłada ponowienie prób odnowienia koalicji z centro-lewicową SPD, jednakże to wydaje się mało prawdopodobne z uwagi, że Socjaliści wielokrotnie wykluczali taką ewentualność.

Drugi scenariusz to utworzenie rządu mniejszościowego, aczkolwiek to oznaczałoby znaczące osłabienie pozycji Merkel oraz mniejsze szanse na wprowadzenie nowych reform. Ostatnią opcją, która pozostała na stole jest doprowadzenie do przyspieszonych wyborów. Byłby to najgorszy wybór z perspektywy rynków finansowych, gdyż prawdopodobnie oznaczałoby to przedłużenie politycznej niepewności w głąb 2018 roku, gdyż do nowych wyborów mogłoby dojść najszybciej wiosną, a ponadto nie ma gwarancji, że wtedy udałoby się utworzyć nowy gabinet.

Spadki zostały jednak szybko odrobione i DAX odnotowuje zdrowy wzrost podczas dzisiejszej sesji. Może to być wywołane wypowiedzią prezydenta Niemiec, który poprosił partie o wznowienie rozmów koalicyjnych. DAX zyskuje dzisiaj 0,64% i znajduje się wyraźnie powyżej 13 tys. punktów.

Bardzo dobre nastroje widoczne są również na GPW. Indeks zyskuje blisko 1% i porusza się powyżej poziomu 2450 punktów. Dzisiaj najwięcej zyskują CCC, mBank oraz cały szereg spółek energetycznych. Z drugiej strony mamy w zasadzie jedynie Eurocash, który traci powyżej 3%.

Michał Stajniak

Starszy Analityk Rynków Finansowych

XTB