Analitycy PKO BP o danych GUS: jest bardzo dobrze

Październikowe dane ze sfery realnej potwierdzają, że na początku IV kw. 2017 silne tendencje wzrostowe w głównych branżach gospodarki utrzymały się - ocenili ekonomiści PKO BP w komentarzu do poniedziałkowych danych Głównego Urzędu Statystycznego

Główny Urząd Statystyczny poinformował w poniedziałek, że produkcja przemysłowa w październiku wzrosła o 12,3 proc. rok do roku, a produkcja budowlano-montażowa była w październiku wyższa o 20,3 proc. w ujęciu rocznym. Jednocześnie, jak podał GUS, sprzedaż detaliczna - liczona w cenach stałych - w październiku br. wzrosła o 7,1 proc. rok do roku, wobec wzrostu o 7,5 proc. przed miesiącem.

Jak podkreślili ekonomiści PKO BP, wśród szczegółów odczytu uwagę zwraca dalszy wyraźny wzrost produkcji budowlanej w dziale inżynieria lądowa i wodna, co jest odzwierciedleniem odbicia inwestycji publicznych.

Mocne wzrosty odnotowano także w branżach produkujących dobra inwestycyjne (maszyny i urządzenia, metale, wyroby z metali, wyroby z surowców mineralnych) - zaznaczono.

Ekonomiści zwrócili też uwagę, na wzrost sprzedaży detalicznej.

Sprzedaż detaliczna bazowa (z wyłączeniem pojazdów, żywności i paliw) rośnie o 8-10 proc. od czterech miesięcy (w październiku wzrost o 8,8 proc. rdr), potwierdzając solidny wzrost konsumpcji prywatnej na początku IV kw. 2017 - czytamy w komentarzu.

Jak zaznaczono, inflacja PPI obniżyła się nieznacznie do 3,0 proc. w ujęciu rocznym (z 3,2 proc. rdr; PKO i kons.: 2,9 proc.), co wynikało w dużej mierze z efektów wysokiej bazy w przetwórstwie przemysłowym. Jednocześnie silnie wzrosła inflacja w górnictwie, co związane jest ze wzrostem cen węglowodorów, w szczególności węgla - wskazano.

Powyższe może mieć (po zatwierdzeniu taryf przez URE) wpływ na kształtowanie się cen energii w koszyku konsumenckim w przyszłym roku - ocenili ekonomiści. Dodali, że opublikowane dotychczas dane za październik wpisują się w ich scenariusz utrzymywania się solidnego wzrostu PKB.

PAP, mw