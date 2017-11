Złoty oddaje poranne zyski, jutro może tracić do euro

W drugiej połowie dnia złoty odreagowuje poranne umocnienie do głównych walut. Zwłaszcza do szwajcarskiego franka, który wrócił powyżej poziomu z wczorajszego zamknięcia. Obecnie rośnie ryzyko wzrostowego odbicia na EUR/PLN

Dzień na rynku walutowym rozpoczął się od umocnienia złotego w relacji do głównych walut, czego efektem był spadek EUR/PLN do 4,2114 zł, co jest poziomem nieoglądanym od 4. miesięcy. W tym samym czasie notowania USD/PLN spadły do 3,5785 zł, a CHF/PLN do 3,6170 zł, zbliżając się odpowiednio do jednomiesięcznych i 33-miesięcznych minimów.

Poranne spadki nie sprowokowały pogłębia wyprzedaży walut. Wręcz przeciwnie. Niższe poziomy zostały wykorzystane do ich kupna. Zwłaszcza szwajcarskiego franka, który nie tylko odrobił wszystkie straty, ale też wrócił powyżej 3,63 zł. Impulsem do tego stał się umocnienie franka do euro.

Duże znaczenie ma też zwrot na EUR/PLN. Po tym, jak wczoraj para ta przełamała poziom 4,22 zł, wybijając się jednocześnie dołem z miesięcznej konsolidacji w przedziale 4,22-4,2550 zł, brak mocnych spadków w dniu dzisiejszym każe postawić znak zapytania przy takim wybiciu, a także każe się zastanowić, czy euro nie powróci w najbliższych dniach do starej konsolidacji?

Taki powrót EUR/PLN do wahań w przedziale 4,22-4,2550 zł jest realny. Po pierwsze dlatego, że po serii sześciu kolejnych spadkowych dni, co jest najdłuższa taką serią od pierwszej połowy października, rośnie ryzyko ruchu w górę. Po drugie, w czwartek, pod nieobecność świętujących inwestorów z USA, zostaną opublikowane europejskie indeksy PMI i dane o niemieckim PKB, które mogą wspierać wspólną walutę.

Bez wpływu na złotego pozostały opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) listopadowe dane o koniunkturze konsumenckiej i gospodarczej w Polsce. Dane, które potwierdzają świetną kondycje krajowej gospodarki, zakotwiczając jednocześnie oczekiwania odnośnie dynamiki PKB w tym roku na poziomie 4,3-4,4 proc.

W tym tygodniu zostaną jeszcze opublikowane dane o podaży pieniądza w Polsce (czwartek) i stopie bezrobocia (piątek), a także zostanie opublikowany protokół z ostatniego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej (RPP). Jakkolwiek będą to pozytywne z punktu widzenia złotego „figury”, to nie będą one miały głębszego przełożenia na jego notowania.

O godzinie 15:35 kurs EUR/PLN znajdował się na poziomie 4,2160 zł, USD/PLN 3,5815 zł, a CHF/PLN 3,63 zł.