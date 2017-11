USA pozytywnie reaguje na wyniki z Black Friday

Przed nami ostatni tydzień listopada, który zapowiada się ciekawie ze względu na bogaty kalendarz makroekonomiczny, a także istotne wydarzenia polityczne. Zbliża się również okres zwany rajdem mikołaja, gdzie statystycznie grudzień jest dobrym dla giełd miesiącem

Trzeba się jednak zastanowić, czy aby na pewno będzie to dobry okres dla wszystkich giełd? Jak na razie bez zarzutu sprawują się giełdy w USA, natomiast gorzej sytuacja wygląda w Europie, a dziś kolejne oznaki słabości pojawiły się także na indeksach w Azji.

Zaczynając od dzisiejszej sesji azjatyckiej trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę na przeceny giełd w Szanghaju i Hongkongu, gdzie indeksy tracą dzisiaj odpowiednio 0,94% i 0,60%. Stratę 0,24% odnotował także japoński Nikkei, co sumarycznie dało dość słabe podłoże dla inwestorów w Europie, którzy również zaczęli tydzień nie najlepiej.

Trzeba jednak dodać, że pojawiające się oznaki słabości powinny mieć wymiar krótkoterminowy, zwłaszcza w Azji, gdzie tamtejsze indeksy są najczęstszymi typami analityków i instytucji finansowych na największa stopę zwrotu w 2018 roku, a głównym czynnikiem pchających indeksy w górę mają być silnie rosnące zyski tamtejszych spółek.

Po koniec sesji w Europie przeważa kolor czerwony, chociaż spadki głównie nie przekraczają 0,3%. Mocniej odreagowuje natomiast włoski FTSE MIB, który za sprawą wątpliwości, co do kondycji tamtejszego sektora bankowego, spada dzisiaj 0,9%. Najlepiej radzi sobie natomiast hiszpański IBEX35, który rośnie 0,4% pozostając jednak i tak daleko w tyle po wcześniejszej silnej przecenie związanej z problemem ws. Katalonii.

w kolejnych dniach istotniejsza rolę może odgrywać zmniejszające się ryzyko polityczne w Niemczech, ze względu na możliwą koalicję CDU/CSU wraz z partią SPD, czyli dotychczasowym koalicjantem. Do tej pory jednak rynki ignorowały wydarzenia z niemieckiej sceny politycznej.

Więcej dziać będzie się natomiast w USA. Tam rozegra się batalia w Senacie o uchwalenie reformy podatkowej. Oprócz tego warto zwrócić uwagę, że dzisiaj mamy Cyber Monday, czyli dzień, w którym rekordową sprzedaż odnotowują sklepy online.

Trzeba tutaj nadmienić, że niezwykle dobrze wypadł Black Friday, w który Amerykanie wydali w sklepach około 680 mld USD, co wskazuje na ok. 4-procentowy wzrost w porównaniu do 2016 roku. Dziś na te dobre informacje Wall Street reaguje umiarkowanymi wzrostami na początku sesji, gdzie Dow Jones rośnie 0,3% natomiast S&P500 oraz Nasdaq pozostają ok. 0,1% na plusie.

Jeszcze w tym tygodniu poznamy dane o inflacji w USA, natomiast dla spółek z sektora energetycznego istotne znaczenie będzie mieć reakcja na rynku ropy, na ustalenia OPECu i Rosji na spotkaniu we Wiedniu, które odbędzie się 30 listopada.