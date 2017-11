Walutowa środa bez danych z Polski

Sytuacja rynkowa

Eurodolar pozycjonuje się przy 1,1860-65. Tak więc dolar na razie się nie umacnia, choć para i tak sporo zeszła w dół w dniu wczorajszym, biorąc pod uwagę, że w poniedziałek notowano 1,1960.

Wczoraj w Senacie występował, jak wiemy, Jerome Powell, przyszły nowy szef Fed. Jego słowa najwidoczniej wzmocniły dolara, jakkolwiek wpisały się one po prostu w dotychczasową politykę: należy podnosić stopy procentowe, ale uwaga, wszystko w zależności od sytuacji gospodarczej, przy czym inflacja jest nadal niska.

Zapewne jeszcze w tym tygodniu Senat USA będzie głosował na temat ustawy podatkowej. Jak wiaomo, senacka wersja jest ‘słabsza’ niż ta, którą ogłosił Trump i która przeszła przez Izbę Reprezentantów. Co więcej, teoretycznie może się nawet okazać, że Republikanom w ogóle w Senacie nie wystarczy głosów, by przeforsować swój projekt, jaki by on nie był. A jeśli się uda, to pozostanie kwestia uzgodnienia wspólnej wersji kongresmenów i senatorów.

Wielka Brytania w jakiejś mierze żyje wczorajszymi doniesieniami gazety „Telegraph” o tym, że ugoda brexitowa kosztować będzie Wyspy ok. 60 mld EUR – i że rząd tę kwotę zapłaci. Rząd na razie dementuje te pogłoski. GBP/EUR jest w każdym razie na 1,13 i rośnie, tak więc rośnie wartość funta. GBP/USD też idzie w górę, tam mamy 1,3415.

Warto odnotować, że dziś o 14:00 poznamy inflację CPI dla Niemiec, zaś o 14:30 mamy dynamikę PKB Stanów Zjednoczonych za III kw. 2017. O 15:00 wypowie się M. Carney z BoE, o 16:00 Janey Yellen, wciąż jeszcze szefowa Fed.

Na złotym

Euro-złoty osuwa się poniżej 4,20, momentami notował nawet 4,1875. Na razie jednak notujemy 4,1970 – co sugeruje, że wsparcie wykreowane w lipcu jeszcze się broni.

Dolar-złoty idzie w dół, po zaliczeniu 3,55 mamy znów mniej niż 3,53. GBP/PLN jest przy 4,7415. Dziś w programie nie ma danych z Polski.

Tomasz Witczak, FMC Management