Techy znów na prowadzeniu

Ostatnie kilka sesji to duże obawy o kolejną bańkę technologiczną na rynkach finansowych. Częściowo było to związane z szaleństwem na rynku kryptowalut, który potrzebuje dużego zaplecza sprzętowego, na czym w ostatnich miesiącach korzystały spółki

Jednak po wczorajszej wyprzedaży pora ponownie ruszyć do wzrostów. Wydawałoby się, że ostatni tor polityki fiskalnej w Stanach Zjednoczonych wspiera cały rynek. Indeks S&P 500 po wiadomości o zatwierdzeniu planu reformy podatkowej przez Senat osiągnął nowe historyczne szczyty.

Taka sytuacja nie miała jednak miejsca na amerykańskich spółkach technologicznych. Podczas wczorajszej sesji indeks Nasdaq 100 cofnął się aż o ponad 1,0%, natomiast indeks Dow Jones Industrial Average wzrósł o 0,25%. W USA obserwujemy w ostatnim czasie wypłaszczanie się krzywej terminowej długu, co teoretycznie nie powinno działać pozytywnie dla spółek finansowych.

Jednak to właśnie postępy w procesie legislacyjnym prawa podatkowego doprowadziły do znacznego zainteresowania spółkami finansowymi, kosztem spółek technologicznych. Co więcej, przy dosyć dużej zmienności kryptowalut w ostatnim czasie, pojawiła się opinia o bańce spekulacyjnej na spółkach technologicznych.

Podczas, gdy może się wydawać, że to posiadacze Bitcoina są największymi beneficjentami ostatnich miesięcy, to jednak w przypadku dużej ilości spółek technologicznych, wzrosty są zdecydowanie większe i podparte faktycznymi danymi. W tym miejscu możemy przywołać spółkę technologiczną Nvidia, której chipsety używane są w kopaniu kryptowalut.

Dzisiaj obserwujemy zdecydowanie większe odbicie spółek technologicznych niż spółek zwykłych. Dzisiaj zyskują m.in. Micron Technology, Amazon, czy Microsoft. Z drugiej strony tracą Bank of America, czy Macy’s - spółkę z sektora detalicznego.

W tym momencie ocenia się, że wprowadzenie planu reformy podatkowej w życie pozwoli zwiększyć zyski spółek o 9,5% w przyszłym roku w porównaniu do roku bieżącego. Przed godziną 17:00 Nasdaq zyskuje 0,54%, S&P 500 wzrasta o 0,12%, natomiast DJIA traci 0,09%.

WIG20 jest dzisiaj bardzo zmienny, ale prawdopodobnie uda się zamknąć tę sesję z zyskiem. Indeks otworzył się lekko powyżej 2400 punktów i prawdopodobnie uda się utrzymać ten poziom. Dzisiaj zyskuje przede wszystkim Cyfrowy Polsat na fali ogłoszonych przejęć oraz dalszych biznesowych planów.

Zyskują jeszcze przede wszystkim spółki paliwowe, zaś z drugiej strony tracą spółki surowcowe: JSW poprzez spadek cen węgla, natomiast KGHM poprzez spadek cen miedzi. Indeks WIG20 tuż przed zamknięciem zyskuje 0,44%