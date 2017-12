Rajd Św. Mikołaja jeszcze możliwy

Tydzień na rynkach finansowych kończy się raczej pozytywnie. Mamy do czynienia z solidnymi wzrostami ostatniej sesji, choć nie można nie przypomnieć o przecenie spółek technologicznych, które taniały na przełomie poprzedniego oraz bieżącego tygodnia

Wszyscy zadawali sobie pytanie, czy Św. Mikołaj wspomoże dalsze wzrosty na giełdzie przy tak wykupionym rynku, chociaż dużo czynników wskazuje na to, że nowe grudniowe szczyty mogą znajdować się jeszcze przed nami.

W tym roku początkiem grudnia również pojawiają się pytania o to, że rajd św. Mikołaja będzie miał miejsce na rynku. Wątpliwości, co do tego zjawiska pojawiły się już w pierwszych dniach tego miesiąca, ze względu na spadki nie tylko na GPW, ale również na wszystkich globalnych rynkach.

Niemniej, do końca miesiąca pozostało jeszcze sporo czasu i istnieje duże prawdopodobieństwo pojawienia się efektu samospełniającej się przepowiedni. Dodatkowo analizując zagraniczne rynki, które stanowią oczywistą podstawę dla potencjalnych wzrostów na warszawskim parkiecie można zauważyć, że sezonowo, dwa pierwsze tygodnie grudnia lub mniej więcej do 10 grudnia wyglądały bardzo słabo.

Później w większości przypadków mieliśmy do czynienia ze wzrostem. Nie jest więc wykluczona nawet sytuacja, kiedy cały grudzień zakończy się raczej płasko, lecz analizując ostatnie dwa tygodnie tego miesiąca, sytuacja powinna być zdecydowanie lepsza.

Wracając do bieżących realiów rynkowych należy zwrócić uwagę na to, że prawdopodobna przecena na spółkach technologicznych uległa zakończeniu. Pod uwagą może być również sektor materiałowy oraz budowlany ze względu na fakt, iż Donald Trump zapowiedział, że zamierza przedstawić plan wydatków na infrastrukturę na 2018 rok.

Przede wszystkim jednak kluczowym czynnikiem jest reforma podatkowa, która zaskakuje inwestorów w coraz większy sposób. Republikanie z Senatu zwrócili się do Izby Reprezentantów z prośbą o rozpoczęcie negocjacji w sprawie jednego projektu ustawy, co wskazuje na to, że może dojść do wcześniejszego porozumienia pomiędzy dwoma izbami, niż ustalony termin na 22 grudnia.

Generalnie na rynkach obserwowaliśmy wyraźne wzrosty w wybiciem na niemieckim DAXie, który na koniec sesji zyskuje 1,0%. Z kolei S&P 500 wzrasta o 0,43%.

Na polskim rynku widać, że polscy inwestorzy przyjęli nowego premiera Mateusza Morawieckiego z wyraźnymi wzrostami. Indeks WIG20 kończy tydzień praktycznie na zero, jednak dzisiaj udało się zamknąć dzień z zyskiem na poziomie 0,65%, powyżej 2400 punktów. Dzisiaj zyskiwały głównie banki, natomiast totalnie wyprzedawane były spółki energetyczne oraz paliwowe.