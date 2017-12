Wciąż świetne nastroje na Wall Street

Na rynkach panuje względny spokój, który zakłócić mogą jednak w kolejnych dniach decyzje największych banków centralnych. Dziś natomiast uwaga inwestorów skupiona jest na spółkach energetycznych, do łask powraca także sektor technologiczny. Dobre nastroje panują przede wszystkim w Stanach, gdzie popularny „wskaźnik strachu” osiągnął wczoraj nowe historyczne minima.

Po wiadomości o problemach z systemem przesyłowym Forties w Wielkiej Brytanii, cena baryłki ropy Brent wzrosła na nowe kilkuletnie maksima okolicy 66 USD. Wspiera to szczególnie wyceny spółek z sektora energetycznego, ale wyższe ceny ropy to także wyższa inflacja w przyszłości - tak usilnie wypatrywana w ostatnim czasie przez członków FOMC. Dziś oprócz ropy dobrym zwiastunem dla dynamiki inflacji konsumenckiej w USA (odczyt CPI za listopad jutro o 14:30) był odczyt wskaźnika PPI, który zarówno w przypadku swojej bazowej wersji jak i podstawowej pobił rynkowe oczekiwania. Tym samym inflacja producencka w bazowej wersji pozostała na 2,4 proc. r/r, natomiast w podstawowej wzrosła do 3,1 proc. r/r (z 2,8 proc. r/r). Można zatem spodziewać się, że poznane jutro oświadczenie Rezerwy Federalnej zawierać będzie pewne bardziej optymistyczne stwierdzenia względem inflacji. Dane te umacniają dzisiaj dolara.

Po wczorajszym kolejnym rekordzie indeksu S&P500 dzisiaj otwarcie na Wall Street przebiegło bardzo spokojnie, a główne benchmarki pozostały bez większych zmian. Warto zauważyć, ze indeks zmienności VIX, zwany także indeksem strachu, spadł wczoraj do najniższego w historii poziomu, co pokazuje panujący za oceanem optymizm. Wynika on obecnie głównie z oczekiwań względem reformy podatkowej, które ratują tegoroczny „Rajd Świętego Mikołaja”.

Słabsza sesja azjatycka, gdzie wyżej zamknął się jedynie australijski indeks S&P/ASX (+0,25 proc.) nie była najlepszą podstawą do rozpoczęcia handlu w Europie. Dodatkowo zawiódł indeks nastrojów ZEW, będące pewnym wskaźnikiem wyprzedzającym. Niemniej słabsze euro wspiera główne europejskie indeksy, które wykazują na koniec sesji umiarkowane wzrosty. I tak niemiecki DAX jest obecnie 0,1 proc. wyżej, włoski FTSE MIB rośnie 0,2 proc., EuroStoxx50 +0,3 proc., natomiast francuski CAC40 prawie +0,6 proc. Wzrosty z ostatnich dni kontynuuje także brytyjski FTSE100 (+0,5 proc.).