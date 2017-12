Starcie polityki monetarnej i fiskalnej

Inwestorzy w zasadzie z całego świata oczekują na dzisiejszy ruch ze strony Rezerwy Federalnej. Oczekuje się, że Fed podniesie stopy procentowe trzeci raz w tym roku, dlatego zdecydowanie ważniejsze będą perspektywy, co do przyszłych ruchów

Inwestorzy nie powinni jednak zapominać o jeszcze jednej ważnej kwestii, jaką jest polityka fiskalna w USA, a w tym momencie w szczególności prace nad reformą podatkową, która jest kluczowa dla notowań spółek na Wall Street.

Specjalne wybory do amerykańskiego Senatu w stanie Alabama zakończyły się zmniejszeniem przewagi Republikanów w tej izbie. Wybory te odbyły się ze względu na potrzebę uzupełnienia miejsca po wybraniu Jeffa Sessionsa na Prokuratora Generalnego w USA.

Wybory uzupełniające do Senatu w Alabamie wygrał demokrata Doug Jones przewagą około 2% nad swoim republikańskim rywalem Royem Moorem, pomimo tego, iż to Republikanin był murowanym zwycięzcą w wyścigu o senacki stołek. Co ważniejsze, jest to pierwsza wygrana Demokratów w tym stanie od 1992 roku, co zwiększa rozmiar zaskoczenia. Jones obejmie urząd nie później niż 3 stycznia 2018 roku.

Wywiera to presję na Republikanów, aby przyspieszyli prace nad wprowadzeniem planu reformy podatkowej przed terminem, kiedy ich przewaga w Senacie stopnieje z 52-48 do 51-49. Reforma podatkowa jest kluczowa dla spółek z Wall Street, gdyż prognozuje się, iż zyski spółek mogą zwiększyć się nawet o 9% w przyszłym roku przy obniżce CITu z 35% do poziomu 20%.

Niemniej ważnym czynnikiem jest dzisiejsza decyzja Rezerwy Federalnej na temat wysokości stóp procentowych. Amerykańska giełda radzi sobie perfekcyjnie w okresie wzrostu stóp procentowych, co jest związane ze świetną kondycją amerykańskiej gospodarki, która pozwoliła na znaczy wzrost zysków w tym roku, co ograniczyło spekulacje o wykupieniu amerykańskiego rynku akcyjnego.

Co więcej, oczekuje się, że Fed może nieco zmniejszyć swoje oczekiwania, co do podwyżek stóp procentowych oraz zwiększyć projekcje wzrostu gospodarczego, również ze względu na spodziewaną reformę podatkową, co powinno być pozytywne dla amerykańskiego rynku.

W Europie mamy dzisiaj nieco gorsze nastroje z DAXem tracącym 0,11% na ponad godzinę przed zamknięciem rynków. CAC 40 zniżkuje o 0,32%, natomiast FTSE 100 wzrasta o 0,11%. Na Wall Street nastroje są naprawdę bardzo dobre. S&P 500 zyskuje 0,22%, DJIA wzrasta 0,28%, natomiast liderem wzrostów jest Nasdaq, który dodaje do swojej wartości 0,42%. Sesja na GPW jest dzisiaj bardzo mieszana. Zyskują małe i średnie spółki, natomiast na WIG20 mieliśmy do czynienia dzisiaj z jedynie minimalnymi wzrostami.

Niemniej inwestorzy próbują bronić poziom 2400 punktów. Dzisiaj wyprzedawane są spółki energetyczne, natomiast najmocniej zyskuje Asseco oraz Orange. WIG20 traci 0,20% na mniej niż godzinę przed zakończeniem sesji.