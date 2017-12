Rodzinna Wigilia kosztuje 1082 zł

W bieżącym roku pod choinką najwięcej leżeć będzie upominków służących w domu i ogrodzie, dziecięcych zabawek oraz farmaceutyków. Na prezenty wydamy ponad dwa razy więcej niż na tradycyjną świąteczną wieczerzę – wynika z szacunków Open Finance. W sumie, organizacja wigilii dla 10-osobowej rodziny kosztuje w 2017 roku 1082 zł. To więcej niż przed rokiem

Sprzątanie, gotowanie, zakupy – przedświąteczny szał jest w pełni, a wraz z nim okres „żniw” dla sklepikarzy, hodowców karpi czy producentów świątecznych drzewek. Tradycyjnie sprzedaż detaliczna w ostatnim miesiącu roku szybuje. Ma na to wpływ zarówno okres wigilijny, jak i noworoczny. Ile jednak faktycznie trzeba wydać, aby zorganizować Wigilię? Na to pytanie odpowiedź znalazł Open Finance. Sprawdziliśmy co Polacy kupowali w bieżącym roku jako upominki oraz jak wiele trzeba wydać na produkty spożywcze, aby móc przygotować 12 potraw. Wszystko to dla 10-osobowej rodziny.

Prezenty dla dzieci są droższe

Bazując na danych pochodzących z największego serwisu aukcyjnego, oszacowaliśmy, że na przeciętny upominek dla dziecka wydaliśmy w tym roku trochę ponad 115 złotych, podczas gdy pojedynczy prezent dla osoby dorosłej pochłaniał przeciętnie 75 złotych. Są to średnie wyciągnięte na podstawie prawie 1,2 miliona transakcji najpopularniejszymi w tym roku prezentami. Jeśli więc założyliśmy, że do stołu zasiądzie 10 osób, to obdarować należałoby 9 z nich (w tym 2 dzieci). To oznacza wydatek rzędu 757 złotych.

Pościel, zabawki i farmaceutyki

Czego możemy spodziewać się pod choinką? Z danych zebranych przez Open Finance wynika, że największą popularnością cieszyły się ostatnio rzeczy przydatne w domu i ogrodzie. W tej kategorii niekwestionowanym liderem są zestawy pościeli, szczególnie te ze świątecznymi motywami. Na kolejnym miejscu uplasowały się wszelkie farmaceutyki, elektryczne szczoteczki do zębów, ciśnieniomierze czy inhalatory – słowem wszystko co pomaga dbać o zdrowie. Te prezenty przyćmiewają swoją popularnością osławione skarpety i zestawy kosmetyków, które zajmują dopiero kolejne miejsca w rankingu.

Co nie jest nadmiernym zaskoczeniem, dzieci pod choinką szukać mogą przede wszystkim zabawek. Na nie przypada prawie 60 proc. kupionych upominków w działach wyraźnie nakierowanych na najmłodszą klientelę – wynika z szacunków Open Finance, opartych o dane z największego w Polsce portalu aukcyjnego. Na drugim miejscu uplasowały się przedmioty ułatwiające zajmowanie się najmniejszymi obywatelami – chodziki, podgrzewacze, bujaki, huśtawki czy krzesła do karmienia. Przeważnie też na ręce świeżo upieczonych rodziców trafiają buty, ubrania i książki dla dzieci. Starsze pociechy takie prezenty dostają rzadziej, co powoduje, że przeciętnie rzecz biorąc odzież, książki i obuwie pozostają relatywnie rzadkimi prezentami gwiazdkowymi dla najmłodszych.

325 złotych za uroczysty posiłek

Niezmiennie na stole wyląduje jednak 12 tradycyjnych potraw. Założyliśmy, że wszystkie z nich przygotowywane będą przez gospodarzy. Ceny wszystkich półproduktów sprawdzone zostały w 6 dużych supermarketach. Wynik? 41 produktów potrzebnych do przygotowania tradycyjnej wieczerzy kosztowałoby przeciętnie 325 złotych. To bez wątpienia więcej niż przed rokiem.

Powód to podwyżki cen, które po epizodzie deflacji, na dobre wróciły do sklepów spożywczych. Najmocniej zdrożały w ostatnim czasie jabłka, masło i jaja. Za te w listopadzie br. trzeba było płacić od 45 do 52 proc. więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem. Wyraźnie droższe są też warzywa. Te podstawowe, których ceny bada GUS, są dziś o kilkanaście do 20 proc. droższe. Większość artykułów spożywczych zdrożała jednak mniej spektakularnie – na przykład karp jest dziś o 4 proc. droższy niż rok temu.

Z drugiej strony poszukiwanie towarów, za które w sklepach trzeba dziś zapłacić mniej niż przed rokiem, jest znacznie trudniejsze. W tej kategorii urząd odnotował cukier kosztujący dziś o 13% mniej niż przed rokiem.

Jak oszacowaliśmy koszty organizacji Wigilii?

Przyjęliśmy, że wszystkie wigilijne potrawy przygotowywane są samodzielnie. Sprawdziliśmy więc w 6 dużych sieciach handlowych jaki byłby koszt zakupu niezbędnych 41 produktów. Nie uwzględniamy przy tym czasu spędzonego w kuchni czy kosztów energii i wody potrzebnych do przygotowania potraw. Na stół trafić mają: barszcz z uszkami, zupa grzybowa, karp, dwa rodzaje śledzia, kapusta z grochem, pierogi z kapustą i grzybami, kluski z makiem i miodem, sernik, piernik, makowiec i kompot z suszu. Pomijamy przy tym mniej tradycyjne słodzone napoje, czy produkty, które trafią na stół w pierwszy i drugi dzień Świąt. Zakładamy ponadto zakup po jednym upominku dla każdego z siadających z nami do wieczerzy członków rodziny (9 osób). Przyjęliśmy – bazując na statystykach GUS – że w takiej grupie osób powinna być dwójka dzieci. Aby znaleźć odpowiedź na pytanie, jak dużo kosztować mogą te prezenty sprawdziliśmy wyniki ponad 10 tysięcy aukcji najpopularniejszych w swoich kategoriach, na których sprzedano prawie 1,2 miliona przedmiotów. Uwzględniając przy tym koszty wysyłki, mogliśmy sprawdzić nie tylko jak dużo pieniędzy Polacy wydają na prezenty, ale też co na chwilę przed Wigilią cieszyło się popularnością wśród kupujących, czyli też czego możemy spodziewać się pod choinką w bieżącym roku.