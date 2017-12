Niespokojny przedświąteczny nastrój

Nastroje na europejskich rynkach ponownie zostały zmącone przez kwestie polityczne, ponownie ze względu na Katalonię. Ogólnie rynki nie znajdują się w dobrym stanie, pomimo świątecznego nastroju, co może być związane z potencjalnym pęknięciem bańki spekulacyjnej na Bitcoinie. Czy ostatnie sesje w przyszłym tygodniu uratują grudniowe wzrosty?

Partie separatystyczne odniosły zwycięstwo w wyborach regionalnych w Katalonii, co doprowadziło do większej zmienności na hiszpańskiej giełdzie. Jednak prawdopodobieństwo przeprowadzenia kolejnego referendum niepodległościowego w bliskiej przyszłości pozostaje niewielkie.

Ponadto, hiszpański rząd centralny już zapowiedział, że odłączenie się północno-wschodniego regionu od Hiszpanii nie wchodzi w grę, co może tłumaczyć mniejsze spadki na innych europejskich rynkach. Zapewnienie to powinno dać względny spokój na rynkach, gdyż doświadczone ostatnimi wydarzeniami partie wiedzą, że nie ugrają nic bez oficjalnych negocjacji z władzami centralnymi, które wciąż wydają się oporne jakimkolwiek ruchom separatystycznym.

Z drugiej strony nie mamy w tym regionie spokoju, co może wzbudzić nie tylko niechęć inwestorów do kierowania środków do hiszpańskich akcji, a przede wszystkim tamtejszego sektora finansowego, ale może również doprowadzić do pojawiania się nowych pro-niepodległościowych ruchów w innych regionach, co może prowadzić do znacznego osłabienia się gospodarczego tego dużego kraju.

Po drugiej stronie oceanu Kongres przegłosował ustawę o finansowaniu rządu tym samym zapewniając jego dalsze funkcjonowanie. Co więcej, wczorajsza sesja na Wall Street zakończyła się umiarkowanymi wzrostami wszystkich głównych indeksów. Jest to najprawdopodobniej pokłosiem przyjęcia reformy, która znacząco obniża stawkę podatku dla przedsiębiorstw. Środki zatrzymane w firmach mogą zostać przeznaczone na podwyżki płac.

Według wyliczeń Tax Policy Center reforma może wzmocnić wzrost gospodarczy USA o 0,8% w 2018 roku. Tym samym na amerykańskim rynku obserwujemy najmniejsze spadki, choć biorąc pod uwagę ogólnie cały rynek, wzrosty widoczne są tylko w Rosji i wcześniej obserwowane były na niektórych rynkach azjatyckich.

Na polskim rynku widać spore niezdecydowanie inwestorów. Widać, że zasięg 2400-2500 punktów utrzymuje się przez dłuższy czas, co jest związane nie tylko z niepewnością, co do polityki, ale równie alternatywą w postaci m.in. rynku amerykańskiego. Jednak jeśli popatrzymy sobie na indeks MSCI EM, który obrazuje siłę rynku wschodzącego na giełdzie WIG20 wydaje się być niedowartościowany przynajmniej o kilkadziesiąt punktów. Na nieco ponad godzinę przed zamknięciem rynków, WIG20 traci 0,34%.