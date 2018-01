Mocniejsze euro wywiera presje na europejskie spółki

Wczorajsza sesja na Wall Street zakończyła się nieznacznymi spadkami głównych indeksów. Jest to druga po wczorajszej sesja, która pokazała, że tempo wzrostów na amerykańskich parkietach wyraźnie zwalnia

Przełożyło się to na mieszane nastroje na azjatyckich giełdach. W tej części globu patrząc na główne indeksy giełdowe jedynie tym z Chin udało się wypracować nieznaczne wzrosty. Z kolei na parkietach w Japonii i Australii obserwowaliśmy spadki. W Australii za przyczynę spadków można podać umocnienie się dolara australijskiego spowodowane lepszymi od oczekiwań danymi dotyczącymi sprzedaży detalicznej.

W trakcie sesji europejskiej dominowały spadki, które pogłębiły się we wczesnych godzinach popołudniowych kiedy to został opublikowany protokół z grudniowego posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego. Ku zaskoczeniu inwestorów miał on raczej jastrzębi wydźwięk sugerując możliwą zmianę retoryki banku centralnego, a tym samym przybliżając perspektywę następnej podwyżki stóp procentowych.

Skutkowało to umocnieniem się euro, co dodatkowo wywarło presję na europejskie spółki. Jednym z indeksów giełdowych, które ominęły wyprzedaże był włoski FTSE MIB. Za dobrą kondycją włoskiej giełdy może stać oświadczenie lider partii Ruchu Pięciu Gwiazd, który stwierdził, że wyjście Włoch ze strefy euro przestało być priorytetem partii.

Nieco inaczej niż w innych częściach Europy przedstawiała się sytuacja na polskiej giełdzie. WIG20 zyskiwał w ciągu dnia zostawiając w tyle większość indeksów z kontynentu. Najlepiej radzą sobie spółki energetyczne i wydobywcze.

Całkiem nieźle wygląda również sytuacja w sektorze bankowym, gdzie Alior jako jedyny bank wchodzący w skład warszawskiego indeksu blue chipów znajduje się pod kreską. Z drugiej strony, najsłabszą kondycją odznaczały się dziś spółki zajmujące się handlem detalicznym, które odreagowywały wzrosty spowodowane publikacją świetnych raportów finansowych. O godzinie 16:00 WIG20 znajdował się 0,78% nad kreską, mWIG40 0,23 proc., a sWIG80 0,34 proc.