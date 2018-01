Facebook zdradza kim są imigranci w Niemczech

Jak w końcu jest z imigrantami w Niemczech? Ilu dokładnie ich jest? Skąd przybyli? Są młodsi, starsi? Z rodzinami, czy to raczej samotni mężczyźni? Gdzie są dokładnie? Wiemy już, że Niemcy pogubili się w rachunkach i stracili kontrolę nad wiedzą o ich lokalizacji. Spróbujemy pomóc naszym sąsiadom i jako coraz częściej konkurujący z Niemcami na polu technologicznym, rzucić nieco więcej światła dzięki dostępnej technologii właśnie. Skorzystamy tu z możliwości największej platformy bazodanowej o osobach na świecie, czyli z Facebooka

Wykorzystujemy wysokie prawdopodobieństwo, że nawet, jeśli imigranci mogli pozbyć się swoich telefonów po drodze, tak - teoretycznie - swojego konta na Facebooku raczej by się nie pozbyli. Wykorzystujemy też to, że wielu z nich mogło jeszcze nie opanować języka niemieckiego na tyle, żeby korzystać z niego po niemiecku. Dlatego na tyle, na ile pozwala nam system, sprawdziliśmy poszczególne grupy, definiując języki, jakimi posługują się użytkownicy Facebooka na terytorium Niemiec. Choć należy uwzględnić, że platforma ta także ma swoje ograniczenia – przynajmniej dla końcowych użytkowników - zdobyte w ten sposób informacje są bardzo ciekawe.

I tak na terytorium Niemiec, w chwili pisania tego tekstu, przebywa 1,5 mln osób, które korzystają z Facebooka w językach arabskim, kurdyjskim, tadżyckim pasztuńskim i perskim.

71 proc. z nich to mężczyźni. Kobiet jest zaledwie 29 proc.

46 procent z nich deklaruje, że jest w związku małżeńskim, 42 procent to single (choć akurat informacje o związkach, w odróżnieniu od używanego języka, czy używanego urządzenia, są tylko deklaratywne).

Większość z nich znajduje się obecnie w Essen, Bonn i Neukolln.

wszyscy imigranci arabscy - miasta

Samych osób korzystających ze smartfona tylko w języku arabskim jest w Niemczech ok. 1 miliona. Mężczyźni stanowią 70 proc. tej grupy. Zdecydowana większość mieszka w Essen, Bonn, Saarbrucken i Bochum. 19 proc. z nich ma iPhone’a, 74 proc. korzysta ze smartfonów na Androidzie.

imigranci arabscy - miasta

Kurdowie - miasta

Samych Kurdów jest 10-15 tysięcy. 81 procent z tej grupy to mężczyźni. Najwięcej, 39 procent z nich, to mężczyźni w wieku 25-34 lat. 45 procent Kurdów deklaruje, że jest w związku małżeńskim. 43 procent deklaruje bycie singlem. Najwięcej znajduje się w Bochum i Bremen. Wyróżnia ich największy ze wszystkich grup odsetek osób logujących się do Facebooka przez iPhony (39 proc.).

imigranci afrykańscy w Niemczech - demografia

Wśród języków afrykańskich (afrykanerski, suahili - więcej języków w tym zakresie Facebook nie identyfikuje) użytkowników jest 25 tysięcy posługujących się Facebookiem w tych językach. 61 proc. to kobiety.

W tym samym czasie w Niemczech jest ok. 1 tysiąca Tadżyków (80 procent to mężczyźni).

Zaskakująco wielu jest Pasztunów (Afganistan) – między 20 tys. a 25 tysięcy ludzi. W tej grupie, która uważa się za jedynych rdzennych Afgańczyków, bardzo wyróżnia się to, że to sami mężczyźni (94 procent), ponad połowa z nich jest w wieku 18-24 lat, a 34 procent w wieku 25-34 lat.

Warto odnotować, że za każdym razem te grupy korzystają z Facebooka tylko i wyłącznie ze smartfona – nie logują się do FB przez komputery niemal wcale.

Resztę danych pominiemy, ponieważ nie są tak pewne, jak język, albo rodzaj smartfona.

Próbując zlokalizować imigrantów z dawnych kolonii francuskich nie można rozróżnić imigrantów z Francji od afrykańsko-afrykańskich. Natomiast system Facebooka podpowiada nam, że na terytorium Niemiec osób korzystających z Facebooka w języku francuskim jest ponad 500 tysięcy, głównie w miejscowościach Zähringen, Kreuzberg, Saarbrücken, Aachen, Trier i ponownie Neukölln.

Opowiedzieliśmy tylko o tych imigrantach, którzy korzystają z Facebooka. Należy wziąć poprawkę na to, że dla nauki języka wiele osób może zmienić język aplikacji na niemiecki lub angielski w celach edukacyjnych, a w zakresie języków afrykańskich możliwości Facebooka są bardzo skromne. Mimo to mamy nadzieję, że przedstawione informacje są ciekawe i chociaż trochę naszym sąsiadom pomogliśmy.

M. Wysocki