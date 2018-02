Złoty złapał oddech

Polska waluta poniedziałek zakończyła na plusie i odrobiła wczoraj istotną część strat z ostatniego tygodnia.

Złotego wspierała m.in. zmiana sytuacji na światowych rynkach finansowych. Indeksy akcji ponownie świeciły się na zielono, rentowności amerykańskich obligacji spadły, podobnie jak tzw. “indeks strachu”, czyli VIX, natomiast kurs EUR/USD ponownie skierował się w górę.

EUR Kurs EUR/PLN w poniedziałek osłabił się o 0,3 proc., wahając się w widełkach 4,16 - 4,19. Wspólna waluta zyskiwała w relacji do głównych walut, zyskując na poprawie nastrojów na rynkach finansowych i związanej z tym słabości USD.

GBP Kurs GBP/PLN w poniedziałek osłabił się o 0,7 proc., wahając się w widełkach 4,68 - 4,73. Brytyjska waluta rozpoczęła tydzień lekkim osłabieniem w relacji do euro i złotego. Było to jednak spowodowane raczej siłą wspomnianych walut, a nie słabością GBP - indeks GBP w ciągu dnia nie był poddany większym wahaniom, dzień zakończył z kolei na niemal niezmienionym poziomie.

We wczorajszym przemówieniu Ian McCafferty z Banku Anglii stwierdził, że gospodarka Wielkiej Brytanii nie znajduje się w stanie “czarnej rozpaczy”, odpowiadając na informacje o tym, że gospodarka rozwija się gorzej niż gospodarki pozostałych krajów rozwiniętych. Odniósł się również do ostatnich zawirowań na rynku akcji, informując, iż (w jego opinii) mamy do czynienia z korektą.

Dzisiejsze dane inflacyjne z Wielkiej Brytanii zaskoczyły na plus. Dynamika CPI wbrew oczekiwaniom nie spadła i nadal utrzymuje się na poziomie 3 proc. rocznie. Głębszy z kolei był wzrost inflacji bazowej, która skoczyła z poziomu 2,5 proc. do 2,7 proc. rocznie. Wzrost bazowego indeksu był oczekiwany, jednak skok był wyższy od założeń. Dane potwierdzają, że presja inflacyjna nadal się utrzymuje, co powinno wywoływać nacisk na Bank Anglii w kwestii przyszłych podwyżek stóp procentowych. Dzisiejsze odczyty, następujące po zmianie retoryki ze strony Banku Anglii utwierdzają nas w przekonaniu, że kolejna podwyżka powinna nastąpić już podczas posiedzenia w maju.

USD Kurs USD/PLN w poniedziałek osłabił się o 0,8 proc., wahając się w widełkach 3,39 – 3,41. Amerykańska waluta rozpoczęła tydzień odwrotem, kontynuując spadki również w dniu dzisiejszym. Wczorajszy dzień nie przyniósł zbyt wielu nowych, istotnych informacji z USA. Opublikowany wczoraj projekt budżetu Trumpa na rok 2019 był mniej więcej zbieżny z jego zapowiedziami. Zakłada on m.in. silny wzrost wydatków na bezpieczeństwo, wojsko oraz pomoc weteranom, z drugiej strony, aby to sfinansować zakłada ograniczenie finansowania EPA, wsparcia pożyczkowego dla małych firm, wydatków na rolnictwo i programu dożywiania z pomocą kartek na żywność.