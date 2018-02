Konto dla dziecka

Korzystanie z bankowości to dziś element codzienności. Dlatego uczymy nasze dzieci odpowiedzialnego zarządzania pieniędzmi, tak jak zasad dobrego wychowania czy higieny osobistej.

Chociaż świnki-skarbonki stoją jeszcze na półkach naszych dzieci, dobrze jest przenieść świat ich finansów do prawdziwego banku. To co rodzicom wydaje się skomplikowane, dzieciaki łapią w mig. Nie inaczej ma się sprawa ze sferą bankowości. My uczyliśmy się bankowości elektronicznej, powoli odchodząc od obowiązkowych wizyt w placówkach. Dla młodego pokolenia korzystanie z aplikacji bankowej czy karty płatniczej to już norma. Nastolatek już sam wie, na co chce wydać swoje kieszonkowe, czy warto na coś zacząć oszczędzać, i jak szybko pieniądze znikają z konta. A jesli nie wie - to szybko się zorientuje w tych prawach natury.

O tym, że coraz młodsi wolą zbierać kieszonkowe na rachunku, a nie w skarbonce wiedzą doskonale banki. 13 lat to wiek, w którym dziecko nabywa pierwszych praw obywatelskich i może niemal „samodzielnie” zarządzać swoimi pieniędzmi. Niemal - bo pod kontrolą rodzica. Także większość z nich dziś ma w swojej ofercie konto dedykowane małoletniemu człowiekowi. I już na tym etapie zaczyna się walka o nowego klienta, który w przyszłości zacznie zostawiać w wybranym banku coraz większe sumy. Można również znaleźć na rynku kilka ofert dla < 13 lat.Banki zaczynają otwierać się na edukację najmłodszych. Są to konta pod ścisła kontrolą rodziców i to od nich zależy jak głęboko dopuszczą dziecko do zarządzania nim. Funkcjonalność rachunków dla maluchów zwykle ogranicza się do możliwości logowania i śledzenia przepływu środków, do nauki oszczędzania, ale do nich również można dobrać kartę płatniczą lub bankomatową, aby dziecko miało dostęp do środków.

Prowadzenie konta za darmo to już norma. Podobnie z brakiem opłat za przelewy elektroniczne. Te zlecane w placówkach już kosztują - co wyraźnie wskazuje trend odchodzenia od tradycyjnego modelu i jasnego komunikatu na ten temat do najmłodszych klientów. Miesięczna opłata za korzystanie z karty zwykle również jest zerowa, choć część banków - tak jak w ofercie pozostałych rachunków dla dorosłych - nie pobierze opłaty tylko wtedy, gdy zostanie wykonana minimalna ilość transakcji kartowych. To również ma przyzwyczajać klienta do odchodzenia od gotówki, na rzecz płatności bezgotówkowych.

Oferty poszczególnych banków różnią się dostępnością bankomatów. A to kluczowa kwestia w przypadku dzieci - szczególnie tych, którym rodzice nie zdecydowali się udostępnić karty płatniczej. Konto, z którego mam trudność pobrać środki, nie spełnia swojej misji. Także warto zwrócić uwagę na ofertę banków, które za darmo udostępniają jak największą ilość bankomatów: w kraju i za granicą. Trzeba też zwrócić uwagę, na te oferty, w których korzystanie z „obcych” bankomatów ma swoją dodatkową cenę - aby uchronić dzieci przed niekontrolowana stratą.

Banki kuszą także bonusami. Dziecięce i młodzieżowe rachunki bieżące są dość wysoko oprocentowane - przynajmniej w porównaniu ze zwykłymi kontami dla dorosłych. Banki namawiają więc także rodziców, aby korzystali z tego dobrodziejstwa, przepuszczając swoje środki przez konto dziecka. Dodatkowo proponują rachunki oszczędnościowe - o roli edukacyjnej, ale również korzystnym oprocentowaniu. Proponują także programy rabatowe dedykowane młodym - zniżki na zakupy, do kina, do lokali gastronomicznych, na wejściówki na imprezy.

Pieniądze z młodzieżowej kieszeni znikają błyskawicznie, niemal niezauważalnie. Dobrze dobrane konto wprowadzi ich w dorosłość zarządzania pieniędzmi, da też rodzicom kontrolę nad wydatkami dziecka. Dziś nie ma już pytania „czy?”, tylko „które z kont?” założyć. Opierając się marketingowym sztuczkom, zacznijmy edukację finansową dzieci od pokazania jak mądrze porównać i wybrać najlepszą ofertę.