PMI sygnalizuje pogorszenie koniunktury w przemyśle

Utrzymanie marcowego PMI dla polskiego przemysłu na poziomie identycznym jak miesiąc wcześniej, czyli 53,7 punktu, sugeruje wyhamowanie trwającej od stycznia tendencji spadkowej tego wskaźnika, ale nie przesądza jeszcze o jej zmianie. Obserwowane wartości wciąż wskazują na kontynuację fazy ożywienia, ale trzeci z rzędu dość słaby odczyt wskaźnika sygnalizuje możliwość lekkiego wyhamowania koniunktury, co sugeruje zresztą większość prognoz tempa wzrostu polskiej gospodarki.

Co prawda w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy wartość prognostyczna PMI wyraźnie osłabła i spadkowa tendencja wskaźnika w pierwszej połowie ubiegłego roku zupełnie nie korespondowała ani z silnie rosnącą produkcją przemysłową, ani z nabierającym dynamiki wzrostem PKB. W związku z tym obecne pogorszenie się nastrojów przedsiębiorców można by potraktować jako zjawisko sezonowe, podobnie jak miało to miejsce w ubiegłym roku, nie mające konsekwencji dla realnej gospodarki. Tym razem jednak warto zwrócić uwagę na wyraźną zbieżność zachowania naszego PMI z analogicznymi wskaźnikami dla strefy euro i w szczególności Niemiec. Ewentualne osłabienie koniunktury w kluczowym dla nas z punktu widzenia powiązań handlowych i kooperacyjnych obszarze, musiałoby niekorzystnie odbić się i na polskiej gospodarce.

Analitycy ISH Markit zwracają uwagę na najsłabszy od ośmiu miesięcy wzrost nowych zamówień, co skutkowało spowolnieniem dynamiki produkcji, zakupów oraz zatrudnienia. W marcu odnotowano jednak poprawę tempa wzrostu produkcji, które okazało się nieco wyższe niż miesiąc wcześniej. Dynamika wzrostu zatrudnienia była z kolei najwyższa od kwietnia ubiegłego roku. Złagodzeniu uległ wzrost kosztów produkcji i cen wyrobów gotowych, sygnalizując osłabienie presji inflacyjnej. Przedsiębiorcy optymistycznie oceniali w marcu perspektywy wzrostu produkcji w najbliższym czasie, spodziewając się pozyskania nowych klientów oraz ożywienia inwestycyjnego. Pewnym ostrzeżeniem przed spowolnieniem korzystnych tendencji w przemyśle może być wyhamowanie wzrostowej tendencji zamówień eksportowych.