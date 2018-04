Tesla odrabia część strat

Wiadomość o wprowadzeniu przez Chiny ceł odwetowych na część towarów importowanych ze Stanów Zjednoczonych popsuła nastroje inwestorów, co przełożyło się na silne spadki indeksów z Wall Street w trakcie wczorajszej sesji. Kontynuowana była również przecena spółek technologicznych, a Tesla zakończyła kolejny dzień dużą, bo ponad pięcioprocentową stratą.

Pogorszenie nastrojów w USA odbiło się na notowaniach europejskich spółek. Zdecydowana większość indeksów giełdowych ze Starego Kontynentu rozpoczęła drugi kwartał dużą spadkową luką cenową. Niemniej jednak wraz z upływem sesji europejskie spółki powoli odrabiały straty, a włoski FTSE MIB zdołał nawet wspiąć się powyżej czwartkowej ceny zamknięcia.

We wtorek amerykańscy inwestorzy rozpoczęli dzień w zdecydowanie lepszych nastrojach niż dzień wcześniej. Wszystkie trzy główne indeksy z Wall Street otworzyły się powyżej wczorajszej ceny zamknięcia jednak od początku sesji znajdują się pod presją notując nieznaczne spadki wobec ceny otwarcia. Spółki technologiczne, które przewodziły ostatnim spadkom odbijają we wtorek. Tak jest na przykład w przypadku Tesli, która zyskuje blisko 3 proc. Czynnikiem sprzyjającym notowaniom spółki kierowanej przez Elona Muska może być publikacja raportu za I kwartał 2018 roku. Spółka poinformowała, że produkcja Modelu 3 wyniosła średnio 2.200 egzemplarzy tygodniowo. Jest to wynik sporo gorszy od celu Tesli na poziomie 2.500 egzemplarzy tygodniowo jednak lepszy od oczekiwań analityków, którzy w niektórych przypadku wskazywali nawet na produkcję na poziomie 1,500 egzemplarzy. Niemniej jednak, taki wynik wciąż jest niezadowalający dla Muska, który ogłosił, że bezpośrednio będzie kontrolował produkcję Modelu 3, gdyż jest ona jednym z najważniejszych zadań dla Tesli. Jeżeli chodzi o największych “przegranych” wczorajszego dnia siłę pokazuje dziś również Netflix i NVIDIA. Obie spółki zyskują ponad 2 proc. po wczorajszych spadkach o skali 4-5 proc.

Zaskakująco dobrze radzi sobie dziś polska giełda, która wydaje się być niewzruszona spadkami obserwowanymi w Europie Zachodniej. W szczytowymi momencie indeks WIG20 zyskiwał ponad 1,7 proc. Najlepiej radzą sobie dziś spółki paliwowe i budowlane. O godzinie 16:20 indeks WIG20 zyskiwał ponad 0,8 proc.