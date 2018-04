Groźba nowych barier handlowych

Kolejny raz rynek akcji w dużym stopniu zależy od tego jak układają się relacje pomiędzy dwoma największymi gospodarkami na świecie. Donald Trump nie poprzestaje na ostatnim memorandum i chce nakładania kolejnych taryf celnych na Chiny. Te oczywiście nie pozostają obojętne. Dodatkowo raportu z rynku pracy nie koniecznie możemy być odczytywany pozytywnie dla giełd. Niemniej, na tyle negatywnych czynników na rynku, indeksy i tak zachowują się względnie spokojnie. Na wstępie można jednak stwierdzić, iż pierwszy tydzień nowego kwartału mógłby wypaść zdecydowanie lepiej.

Mijający tydzień nie rozpoczął się zbyt pozytywnie. Na początku Wall Street tąpnęło w poniedziałek po ogłoszeniu przez Chiny konkretnych produktów na które będą nakładane cła importowe z USA. Rynek jednak zaczął ponownie patrzeć ponad to doszukując się jedynie tego, iż przepychanki pomiędzy dwoma największymi gospodarkami tego świata to element negocjacji, które w końcu doprowadzą do konkretnego porozumienia handlowego, sprawiedliwego dla obu stron. Z drugiej strony na scenę wkracza ponownie Donald Trump grożąc, że chce on nałożenia kolejnych taryf, tym razem na dodatkową kwotę 100 mld USD na chińskie produkty. Co ciekawe, nie doszło jeszcze do nałożenia pierwszej transzy taryf, dlatego wciąż można oczekiwać, że faktycznie może nie dojść do nałożenia barier handlowych. Jednakże pojawiły się informacje, że tak naprawdę nie ma wciąż żadnych rozmów pomiędzy dwoma krajami, dlatego rynek nie reaguje pozytywnie. Co więcej, Chiny nie pozostają obojętne i wskazują, że są w stanie odpowiedzieć na każde taryfy ze strony USA z tą samą siłą.

Rynek giełdowy, a w szczególności Wall Street przygląda się zawsze bacznie raportowi z amerykańskiego rynku pracy. Raport jest pozytywny dla rynku w momencie, kiedy notowane jest wysokie zatrudnienie oraz brak dużej presji ze strony płac. Tym razem jednak raport okazał sie zupełnie odwrotny do upragnionego. Wzrost ilości pracowników w marcu wyniósł zaledwie 103 tys. wobec oczekiwanych 193 tys. i wobec poprzedniego odczytu powyżej 300 tys. Jednocześnie płace wzrosły zgodnie z oczekiwaniami na poziomie 2,7 proc. r/r.

Na rynkach jest raczej mieszanie, choć tydzień powinien zakończyć się pozytywnie. DAX traci przed końcem sesji 0,25 proc., CAC 40 zniżkuje o 0,08 proc., natomiast FTSE 100 notowany jest na zero w stosunku do wczorajszego zamknięcia. Na Wall Street jest o wiele gorzej. S&P 500 traci 0,65 proc., DJIA jest niżej o 0,73 proc., natomiast Nasdaq zniżkuje o 0,59 proc.

Na GPW mija całkiem solidna sesja. Wzrosty na WIG20 na chwilę przed zamknięciem wynoszą 0,86 proc. Zyskują dzisiaj spółki paliwowe oraz energetyczne. W odwrocie są z kolei banki.