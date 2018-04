Rynki akcji odżyją w kwietniu?

Pierwszy tydzień kwietnia był dość mieszanym okresem dla rynków akcji. Niemniej statystycznie kwiecień w ostatnich 10 latach był najlepszym miesiącem dla giełd (nawet pomijając odbicie z 2009 roku), co daje nadzieje na kontynuację wzrostowego odbicia, zwłaszcza na europejskich rynkach, gdyż w tym okresie niemiecki DAX30 rósł średnio aż 3,24 proc. Amerykański S&P500 kończył kwiecień średnio z wynikiem ok. 2,6 proc., co przy obecnym ryzyku wojny handlowej również na tym polu stawia niemiecki indeks w uprzywilejowanej pozycji.

Na koniec poprzedniego tygodnia Donald Trump ponownie zrodził obawy o zaognienie się konfliktu handlowego z Chinami proponując nowe cała na tamtejsze produkty o wartości 100 mld USD. Inwestorzy wciąż jednak żywią nadzieje, że uda się uniknąć wojny handlowej, a tym czego obecnie oni oczekują to dostąpienie do stołu negocjacyjnego przedstawicieli obu mocarstw. Pewne obawy rodzą doniesienia, że Chiny rozważają dewaluację juana jako jedną z form uzyskania przewagi w wojnie handlowej. Na oficjalne poruszenie tych wątków Przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej, Xi Jinping będzie mieć okazję już dzisiejszej nocy. Między godziną 2:30 a 4:30 zaplanowane jest jego przemówienie na Boao Forum dla Azji.

W tym miesiącu ma odbyć się także spotkanie pomiędzy Donaldem Trumpem, a liderami największych gospodarek strefy euro - Macron’em z Francji oraz Merkel z Niemiec. Spotkanie będzie dotyczyć oczywiście taryf celnych. Oczekuje się, że UE przedstawi propozycje USA dotyczącą porozumienia handlowego, aby Donald Trump wydłużył wyłączenie z taryf dla krajów Unii Europejskiej w przypadku rynku stali oraz aluminium. Unia Europejska, jak i reszta krajów zostały wyłączone z taryf jedynie na jeden miesiąc i termin przedłużenia mija 1 maja. Według niektórych komentatorów, nie można wykluczyć ruchu, w którym Europa dołączy do USA i będzie nakładać taryfy celne na ten kraj. Ruch ten ma być popierany wśród krajów UE.

Nocne wystąpienie Xi Jinping’a może być bardzo istotnym wydarzeniem dla globalnych rynków akcji w tym tygodniu i w bardzo szybki sposób może zmienić ich obecną sytuację. W Europie po dobrym otwarciu i początku sesji teraz niektóre giełdy znajdują się już blisko poziomów piątkowego zamknięcia (Niemcy, Polska, Francja, Wielka Brytania). Niemniej są rynki, które wyróżnią się pozytywnie tak jak Hiszpania czy Włochy, gdzie akcje drożeją odpowiednio o 0,7 proc. i 0,5 proc. Po piątkowym silniejszym cofnięciu mocniej odbijają giełdy w USA. NASDAQ rośnie 1,5 proc., S&P500 +1,2 proc., natomiast Dow Jones jest 1 proc. ponad kreską. Negatywnym bohaterem jest dzisiaj giełda w Rosji, która doświadcza przeceny o ponad 11,5 proc., co jest oczywiście wynikiem nałożonych sankcji przez Departament Stanu na 24 rosyjskich biznesmenów i urzędników oraz 14 rosyjskich firm.