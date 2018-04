Wyniki, wyniki, wyniki

Po mieszanej sesji europejskiej główne indeksy giełdowe z Wall Street otworzyły się luką wzrostową. Optymizm za oceanem wciąż napędzany jest świetnymi wynikami spółek za pierwszych kwartał 2018 roku. Zapatrzeni w raporty inwestorzy zdają się natomiast nie zauważać silnego wzrostu rentowności amerykańskich obligacji.

Patrząc na przebieg obecnego sezonu wyników na Wall Street może powiedzieć, że analitycy nie docenili wpływu amerykańskiej reformy podatkowej na zyski przedsiębiorstw. Z blisko 120 spółek z indeksu S&P 500, które już opublikowały swoje sprawozdania ponad 80 proc. może się pochwalić lepszym zyskiem od oczekiwań. Gwiazdą dzisiejszego dnia jest Caterpillar. Przed otwarciem amerykańskich giełd producent maszyn opublikował swoje wyniki. Blisko 31-procentowy wzrost przychodów i ponad dwukrotny wzrost zysku w stosunku do pierwszego kwartału 2017 roku to chyba wystarczający powód, żeby wytłumaczyć dzisiejszy ponad 4-procentowy wzrost wyceny spółki. Co ważne zysk Caterpillara był również ponad 30 proc. wyższy od średniej oczekiwań analityków.

Podczas kiedy inwestorom co krok serwowane są wyniki lepsze od konsensusu łatwo zapomnieć o czynnikach ryzyka. Mowa tu oczywiście o wzroście rentowności amerykańskich 10-latek. Na kilkanaście minut przed godziną 16:00 polskiego czasu rentowności T-notów znajdowały się nawet powyżej 3 proc. Warto pamiętać, że jako jeden z powodów załamania się amerykańskiego rynku akcji na początku lutego podaje się właśnie wzrost rentowności, a przecież wtedy amerykańskie 10-latki dawały zarobić “zaledwie” 2,84 proc.

Wyniki spółek są też tematem numer jeden na polskim rynku akcji. Dziś Bank Zachodni WBK opublikował swoje sprawozdanie tym samym otwierając sezon wyników dla spółek z indeksu WIG20. Pomimo, że bankowi udało się poprawić wynik z tytułu odsetek oraz prowizji to jednak zysk netto okazał się niższy niż przed rokiem. W najbliższych dniach swoje raporty opublikują Orange (Środa, 25.04), PKN Orlen (Czwartek, 26.04) i Lotos (Piątek, 27.04). O godzinie 16:20 indeks WIG20 traci 0,48 proc., mWIG40 spada o 0,22 proc., a sWIG80 jest notowany 0,55 proc. poniżej wczorajszej ceny zamknięcia.