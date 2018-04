Wall Street w odwrocie pomimo wyników

Duża niepewność na rynkach, napędzona głównie spekulacjami dotyczącymi wyższych stóp procentowych doprowadziła w tym tygodniu do zamieszania na rynkach giełdowych. Pomimo tego, że tydzień zakończy się na większości rynków prawdopodobnie spadkami, to jednak widać, że słabsze informacje dosyć szybko są wykorzystywane przez inwestorów do zakupów

Na tym wszystkim nie zyskuje jednak polska giełda, pomimo ożywionego popytu na polskie aktywa. Świetne wyniki finansowe amerykańskich spółek zadecydowały o tym, że kontrakty terminowe wystrzeliły po zakończeniu wczorajszej sesji na Wall Street. Indeks Nasdaq otworzył się ponad 1 proc. luką dzięki wynikom technologicznych gigantów, takich jak Amazon oraz Microsoft.

Amazon nie miał w ostatnim czasie zbyt dobrego czasu, ze względu na komentarze Trumpa, iż spółka wykorzystuje amerykańską pocztę do zbyt tanich dostaw. Jeżeli pomysł Trumpa polegający na wzroście cen dla Amazona zostałby zrealizowany, spółce groziłyby dodatkowe koszty rzędu 2,6 mld USD. Z drugiej strony firma poinformowała o wzroście kosztów abonamentu w usłudze streamingowej Prime w USA, co ma doprowadzić do wzrostu przychodów o dodatkowy 1 mld USD. Spółka posiada już ponad 100 mln użytkowników usługi globalnie, dlatego istnieje prawdopodobieństwo, że dojdzie również do podwyżki opłat na całym świecie.

Z drugiej strony słabiej od początku sesji radził sobie indeks DJIA, który tracił głównie dzięki spółkom naftowym. Słabnące marże rafinacyjne Exxona doprowadziły do publikacji gorszych od oczekiwań wyników finansowych. Z drugiej strony, silna dywersyfikacja rynków przez Chevrona doprowadziła do publikacji lepszych wyników, co wpływa na odbicie akcji tej spółki.

Niemniej, niedługo po starcie doszło do wyraźnego spadku cen na Wall Street. Nastąpiło to publikacji dobrych wyników makroekonomicznych z USA. Wzrost gospodarczy w pierwszym kwartale wyniósł 2,3% wobec oczekiwanych 2,0%. Lepiej od oczekiwań wypadł również indeks zaufania konsumentów wg UoM.

Przed godziną 17:00 wciąż dobrze radzi sobie Europa. DAX zyskuje 0,35 proc., CAC 40 wzrasta o 0,13 proc., natomiast FTSE 100 jest wyżej o 0,70 proc. Na Wall Street trwają umiarkowane spadki. S&P 500 zniżkuje o 0,09%, Nasdaq jest niżej o 0,11%, natomiast DJIA traci aż 0,35 proc.

Polska gospodarka wciąż cieszy się dużym uznaniem wśród inwestorów, co świetnie obrazuje popyt na polskie obligacje skarbowe. W trakcie dzisiejszej aukcji długu Ministerstwo Finansów zaoferowało obligacje o nominalnej wartości 4 mld złotych. Inwestorzy zgłosili natomiast popyt na aż 5,1 mld złotych w obligacjach. Rentowności 10 letnich obligacji są wciąż przy poziomie 3,0%.

Mimo wszystko na koniec sesji obserwujemy większe spadki. Indeks WIG20 traci 0,42%.