Złoty niewrażliwy na krajowe dane

Polska waluta zakończyła wczorajszy dzień osłabieniem w relacji do głównych walut. Od kilku dni kurs EUR/PLN porusza się w widełkach 4,27-4,30 reagując praktycznie wyłącznie na czynniki zewnętrzne.

Dzisiejsze, krajowe dane z rynku pracy pozytywnie zaskoczyły. Dynamika zatrudnienia utrzymuje się na poziomie 3,7 proc., mocno na plus jednak odznacza się wzrost wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu. Wzrost płac podskoczył z poziomu 6,7 proc. do 7,8 proc. rocznie, tym samym dynamika jest najwyższa od stycznia 2012 r. Spory skok w wynagrodzeniach był związany z serią sprzyjających czynników, z których tylko niektóre powinny mieć utrzymujący się, pozytywny wpływ na płace w kolejnych miesiącach. Niemniej przy dalszym spadku bezrobocia i znikaniu tzw. slacku (niepełnego wykorzystania siły roboczej) z rynku pracy powinniśmy mieć do czynienia z utrzymaniem wysokiego tempa wzrostu wynagrodzeń.

EUR

Kurs EUR/PLN w czwartek wzrósł o 0,5 proc., wahając się w widełkach 4,27-4,30. Mimo umocnienia w relacji do złotego, wspólna waluta wczorajszy dzień zakończyła lekkim osłabieniem w relacji do ważonego koszyka walut.

Wewnętrznym tematem, który interesuje rynki, pozostaje kwestia koalicji partii populistycznych we Włoszech oraz jej konsekwencje (w postaci reform). Dziś otrzymaliśmy informację o tym, że Liga oraz M5S porozumiały się i ostatecznie zawarły wspomnianą koalicję.

W związku ze wzrostem postrzeganego ryzyka rośnie premia za inwestowanie w kraju - rentowności włoskich papierów 10-letnich podskoczyły do poziomu 2,18% i znalazły się w okolicy szczytu z lutego. Sytuacja wpływa na krajowy rynek kapitałowy, na zewnątrz jednak nie widać dużych obaw w postaci istotnego przełożenia na EUR.

W kontekście Włoch warto wspomnieć również o wczorajszej wypowiedzi odchodzącego członka EBC, Vitora Constancio. W wywiadzie dla telewizji Bloomberg poinformował, że EBC obserwuje wzrost rentowności włoskich obligacji (nie jest to niczym zaskakującym biorąc pod uwagę duże zaangażowanie banku centralnego na włoskim rynku długu). Constancio zwrócił uwagę, że w kwestii sytuacji we Włoszech sporo będzie zależało od tego, jakie z proponowanych przez partie populistyczne rozwiązań faktycznie wejdą w życie po utworzeniu rządu.

GBP

Kurs GBP/PLN w czwartek wzrósł o 0,7%, wahając się w widełkach 4,88-4,92. Brytyjskiej walucie nadal ciążą informacje dotyczące negocjacji w sprawie Brexitu, informacje o wewnętrznych sporach w partii Konserwatywnej i poczucie braku konkretnych postępów w negocjacjach.

USD

Kurs USD/PLN w czwartek wzrósł o 0,7 proc., wahając się w widełkach 3,61-3,65. Amerykańska waluta pozostaje silna, jednak w relacji do ważonego koszyka walut wzrost USD wyhamował.

Końcówka tygodnia nie przyniosła zbyt wielu interesujących odczytów makro. Wczorajsze, cotygodniowe dane o liczbie zadeklarowanych bezrobotnych w USA były nieco gorsze od oczekiwań, niemniej, nadal znajdujemy się w okolicy rekordowo niskich poziomów, które potwierdzają siłę amerykańskiego rynku pracy.

We wczorajszej wypowiedzi Neel Kashkari z FED stwierdził, że powodem, ze względu na który płace mogą nie rosnąć tak szybko jak można by oczekiwać, jest kwestia tego, iż możliwe, że tzw. „slack” nadal przeszkadza we wzroście płac.

Wygląda na to, iż rynek może stawiać na osłabienie pary EUR/USD. 3-miesięczny Risk Reversal pokazuje, że popyt na opcje put na EUR/USD jest największy od roku, co sugeruje, że inwestorzy spodziewają się głębszych spadków na parze EUR/USD.