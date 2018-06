Tym razem włoski dramat

Już dzisiaj rano wydawało się, że sytuacja została opanowana, a rynek nagradza trud włożony w stabilizację polityczną we Włoszech. Nic bardziej mylnego. We Włoszech prawdopodobnie utworzony zostanie nowy rząd, ale ryzyka pozostają i dają już pierwsze świadectwo.

To był szalony tydzień, jeżeli chodzi o włoską scenę polityczną i wygląda na to, że nie dojdzie do żadnych wyborów. Jeszcze trzy dni temu wszyscy zastanawiali się kiedy może dojść do wcześniejszych wyborów, ale teraz wygląda na to, że rząd Ruchu Pięciu Gwiazd i Ligi zostanie w końcu utworzony. Prezydent Sergio Mattarella poprosił w czwartek mało znanego profesora prawa Giuseppe Conte o to, żeby został premierem i tym razem uzyskał odpowiedź twierdzącą (była to druga próba). Conte współpracował z Ruchem Pięciu Gwiazd w trakcie wyborów. Według niektórych doniesień nowi ministrowie mają zostać zaprzysiężeni dziś po południu.

Lider Ruch Pięciu Gwiazd Di Maio ma zostać Ministrem Pracy i Przemysłu, a lider Ligi Salvini obejmie tekę Ministra Spraw Wewnętrznych. Obaj politycy będą również wicepremierami. Moavero Milanesi zostanie Ministrem Spraw Zagranicznych, a dowodzenie resortem gospodarczym obejmie profesor Giovanni Tria. Warto mieć na uwadze, że Tria jest postrzegany przez rynki jako proeuropejski, tak więc w teorii taki wybór powinien wspierać wspólną walutę oraz europejskie indeksy. Po zaprzysiężeniu rząd Conte będzie starał sie uzyskać wotum zaufania. Nie powinno to być jednak trudne biorąc pod uwagę fakt, że Liga i Ruch Pięciu Gwiazd mają większość w obu izbach parlamentu. Na rynku pojawiły się jednak dosyć ciekawe informacje.

Praktycznie wszyscy eurodeputowani wchodzący w skład Ruchu 5 Gwiazd oraz Ligi głosowali za dokumentem, który miał stanowić poprawkę do planu budżetowego Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Dokument ten miał ustanawiać prawo wsparcia finansowego dla państw, które zdecydowałyby się na wyjście ze strefy euro. Dokument ten wskazywał na socjalne oraz gospodarcze szkody, które spowodowane były członkostwem w strefie euro. Nowo tworzący się rząd nie ma w programie wyjścia ze strefy euro, ale wcześniej prezydent Mattarella odrzucił kandydaturę Paolo Savony na stanowisko ministra finansów. Obecnie ten sam polityk ma zajmować stanowisko ds. relacji z Unią Europejską i według rynkowych informacji, ma on mieć gotowy plan na wyjście ze strefy euro. Czy to początek większego, włoskiego dramatu?

Oprócz tego na rynkach jest raczej pozytywnie. Wall Street pozytywnie reaguje na dzisiejszy raport z amerykańskiego rynku pracy, który pokazał wyraźny wzrost zatrudnienia oraz nieco większy od oczekiwań wzrost płac. W Polsce dzisiaj całkiem pozytywnie. Odreagowuje większość spółek, w tym energetyka, co można powiązać ze spadkiem cen pozwoleń na emisję CO2. Indeks WIG20 przed samym końcem notowań zyskiwał ponad 1,40%.