Zwrot na rynku akcji po konferencji EBC

Na europejskich rynkach akcji obserwowaliśmy dziś mocny zwrot w ciągu dnia. Podczas gdy większość głównych indeksów ze Starego Kontynentu znajdowała się w pierwszych godzinach sesji pod kreską w godzinach wczesno popołudniowych nastawienie inwestorów uległo zmianie przez co główne benchmarki z Europy Zachodniej notują obecnie całkiem przyzwoite wzrosty.

Czy stało się coś co by mogło tłumaczyć ten zwrot? Oczywiście, że tak. W końcu mieliśmy dziś decyzję Europejskiego Banku Centralnego i konferencję prezesa Draghiego. Zgodnie z oczekiwaniami EBC zdecydowało się pozostawić stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Pewnym jastrzębim akcentem może być decyzja o zakończeniu programu skupu aktywów wraz z końcem tego roku. Program ten ma być kontynuowany w obecnej formie do końca września, a następnie wygaszany w ciągu ostatniego kwartału roku. W czwartym kwartale na zakup aktywów EBC przeznaczy 15 miliardów euro wobec 30 miliardów w tej chwili. Czy więc taki jastrzębi zwrot nie powinien wesprzeć wspólnej waluty i tym samym odbić się na notowaniach spółek? Pewnie powinien, jednak pozostałe składowe komunikatu nie dają nadziei na szybki wzrost kosztu pieniądza w strefie euro. Bank zakomunikował, że stopy procentowe pozostaną na obecnym poziomie co najmniej do połowy 2019 roku. Optymizmem napawa fakt, że EBC podniosło swoje prognozy inflacji na ten i przyszły rok, jednak zdaniem bankierów będzie ona nadal poniżej celu. Na koniec podkreślmy, że EBC nie “skasuje” programu skupu aktywów. Pozostanie on w portfolio instrumentów banku centralnego. Podsumowując, wydźwięk dla euro były raczej gołębi co obrazuje też kurs eurodolara, który w trakcie konferencji spadł nawet do 1,1665.

Patrząc na notowania głównych indeksów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie widzimy obraz raczej neutralny. Tak to prawda, że indeksy wciąż są notowane poniżej lub w bliskim sąsiedztwie wczorajszej ceny zamknięcia, jednak wraz z upływem sesji byki odrabiały straty. Jeśli chodzi o konkretne spółki warto wspomnieć o LPP. Spółka rozwija się bardzo dynamicznie, a jej przychody w ubiegłym roku przekroczyły 7 mld złotych. Tak dobry wynik nie jest jednak ostatnim słowem LPP. Prezes spółki poinformował, że priorytetem w najbliższych trzech latach będzie rozwój poprzez wdrażanie nowych technologii. W tym okresie spółka zamierza zwiększyć przychody do ponad 10 miliardów rocznie. Celem LPP jest też zwiększenie udziału e-commerce z obecnych 8 proc. do 20 proc. Ambicją zarządu jest dogonić globalnych liderów. O godzinie 16:00 indeks WIG20 znajduje się na poziomie 2.238 pkt (-0,02 proc.), mWIG40 notowany jest po 4.458,7 pkt (-0,43 proc.), a sWIG80 po 13.569,8 pkt (-0,1 proc.).