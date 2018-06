Dla byków pojawiła się nadzieja

Ostatni tydzień drugiego kwartału nie zaczął się pozytywnie dla inwestorów. W zasadzie wszędzie obserwowaliśmy spadki w odpowiedzi na zapowiedzi dotyczące totalnej wojny handlowej. Biorąc pod uwagę wcześniejszy spokój rynków oraz brak konkretnych działań, spadki mogły dopiero się rozpocząć.

Jednak dzisiaj inwestorzy na europejskich oraz amerykańskich parkietach wydają się mieć pozytywne nastroje. Wczoraj obserwowaliśmy pierwsze podrygi wzrostowe na większości indeksów. Sesja nie należała jednak do udanych i dzisiaj na niektórych indeksach sesja rozpoczęła się bardzo słabo. Spadki były widoczne przede wszystkim w Azji, gdzie na chińskich indeksach straty wynosiły ponad 2,0 proc. Jest to prawdopodobnie odpowiedź na oświadczenie chińskiego prezydenta Xi Jingpinga.

W oświadczeniu tym ostrzega on chińskie prowincje oraz swój rząd, aby przygotowały się na totalną wojnę handlową. Nic nie wskazuje na to, że sytuacja miałaby się zmienić w najbliższych dniach, co oznacza obustronne nałożenie taryf celnych na produkty warte dziesiątki miliardów dolarów. Na razie taryfy celne ze strony USA wyglądają skromnie w porównaniu do zapowiedzi. Trump chce przygotować drugą listę produktów wartych 200 mld USD na które mają być nałożone nowe taryfy. Problemem Chin jest to, że nie osiągają takiego importu z USA wobec czego ich odpowiedź może być teoretycznie słabsza. Słowo teoretycznie powinno byc w tym miejscu mocno podkreślone, gdyż Chiny mają innego asa w rękawie. Chiny posiadają ogromne ilości amerykańskich obligacji rządowych. Xi wskazał, że Ludowy Bank Chin nie zwiększa już ekspozycji na amerykańskie aktywa, a nawet zamierza rozpocząć proces redukcji.

Co to oznacza dla rynku? Potencjalny spory wzrost rentowności, znacząco powyżej tego co obrazują nam oficjalne stopy procentowe. Może to spowodować odwrót z rynku akcyjnego oraz duże problemy rządu, po pierwsze z rosnącymi kosztami spłaty długu, a po drugie problemy z zaciąganiem nowego długu, w szczególności wtedy, kiedy mamy do czynienia z ambitnymi planami wsparcia fiskalnego.

Dzisiaj nastroje są jednak dosyć pozytywne. Brak nowych wieści jest w tym momencie postrzegany bardzo pozytywnie. Odbijają zarówno indeksy europejskie jak i amerykańskie. Na godzinę 16:00 DAX zyskiwał 1,27 proc., CAC 40 zyskiwał 1,34 proc., natomiast FTSE 100 rósł o 1,11 proc. Z kolei na Wall Street S&P 500 rósł o 0,57 proc., DJIA wzrastał o 0,50 proc., natomiast Nasdaq rósł o 0,50 proc.

GPW z kolei jest dzisiaj w odwrocie w porównaniu do zachodnich rynków. Sporo zyskuje dzisiaj m.in. Tauron jako jedna z nielicznych wzrostowych spółek w WIG20. Spółka ta chce przejąć Katowicki Węgiel. Na godzinę przed zamknięciem WIG20 traci 0,50 proc.