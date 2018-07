Polska giełda ładnie rośnie

W obecnym tygodniu na światowych rynkach akcji panuje względny spokój. Zarówno indeksy z Europy jak i Stanów Zjednoczonych wypracowują przyzwoite wzrosty. Dzieje się tak głównie za sprawą braku nowych doniesień w kwestii konfliktu handlowego na linii Pekin-Waszyngton. Innym czynnikiem, który może tłumaczyć obecny spokój na światowych giełdach jest oczekiwanie na rozpoczynający się wkrótce sezon wyników.

W przypadku amerykańskiego rynku akcji oczekuje się kolejnego mocnego kwartału w kwestii wzrostu dochodu. Średnia prognoza analityków dla całego indeksu wskazuje na wzrost o 20 proc. rok do roku. Mniej niż w poprzednim kwartale (24,8 proc. rok do roku), jednak wciąż byłby to trzeci najlepszy wynik od pierwszego kwartału 2010 roku, kiedy wzrost wyniósł 34 proc. rok do roku. Trzeba mieć na uwadze, że w każdym kwartale 2018 roku będziemy najprawdopodobniej świadkami dwucyfrowego wzrostu dochodu ze względu na to, że dane te prezentowane są w ujęciu rocznym, a więc będą uwzględniać wyniki sprzed wprowadzenia reformy podatkowej w USA. Wpływ tej reformy (znaczące cięcia podatków dla przedsiębiorstw) bardzo dobrze widać zestawiając wzrost dochodów przedsiębiorstw ze wzrostem przychodów. Oczekuje się, że te drugie w drugim kwartale 2018 roku wzrosły “jedynie” o 8,7 proc. Taki wyniki może wyglądać na słaby w zestawieniu z oczekiwanym wzrostem dochodów, jednak trzeba mieć na uwadze, że gdyby oczekiwania się potwierdziły byłby to najszybszy wzrost przychodów od trzeciego kwartału 2011 roku (12,5 proc. rok do roku). Niemniej jednak, otoczenie geopolityczne jest obecnie mało sprzyjające dłuższym wzrostom na rynkach akcji, a ewentualne dalsze zaostrzenie konfliktu handlowego może skutecznie zgasić optymizm wywołany publikacjami raportów spółek. Zgodnie z tradycją “maraton” wyników rozpoczną amerykańskie banki. Pierwsze publikacje z Wall Street już w najbliższy piątek (13.10).

Przechodząc do polskiej giełdy warto wspomnieć o dzisiejszej świetnej kondycji indeksów z Książęcej. Indeks spółek o największej kapitalizacji WIG20 notuje wzrost o ponad 1,5 proc. zostawiając daleko w tyle inne benchmarki blue chipów ze Starego Kontynentu. Ponad 1 proc. rośnie również mWIG40. Kiepsko natomiast wypadają spółki o małej kapitalizacji, których indeks sWIG80 jako jedyny z trzech znajduje się pod kreską. W przypadku polskiego sezonu wyników, jak to zwykle bywa, rozpocznie się on nieco później. Jako pierwszy z komponentów indeksu WIG20 swoje sprawozdanie opublikuje PKN Orlen (20.07). Z kolei najdłużej przyjdzie na poczekać na raport LPP, który ujrzy światło dzienne dopiero 4 września.